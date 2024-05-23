23 мая 2024, 16:42

Экс-командующему 58-й армией ВС РФ Попову изменят меру пресечения

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Следователи подали ходатайство о переводе задержанного по подозрению в мошенничестве  бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка СК.

Следствие заподозрило Попова в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, которые в рамках гуманитарной помощи купила военно-гражданская администрация Запорожской области.

Изделия предназначались для строительства оборонных сооружений на линии соприкосновения. Общая стоимость похищенного составила более 130 миллионов рублей.

О задержании Попова стало известно в минувший вторник, 21 мая. Решение об аресте высокопоставленного офицера вынес 235-й гарнизонный военный суд еще 17 мая.

По неподтвержденным данным, подозреваемый действовал в сговоре с офицером Южного военного округа и бизнесменом из Краснодарского края.

В ведомстве пояснили, что такое решение приняли с учетом характеристики фигуранта дела, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования.

Мошенничество СК РФ Аресты Армия
23 мая 2024, 16:37
Стала известна сумма взятки арестованному замначальника УФСИН Подмосковья
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимира Талаева заподозрили в получени взятки на сумму 800 тысяч рублей от поставщика молочной продукции. Об этом сообщила старший помощник областного главка СК Ольга Врадий.

Она уточнила РИА «Новости» , что Талаеву предъявили обвинение в получении взятки. Врадий сообщила, что трем коммерсантам вменили дачу взятки и посредничество. Деньги за покровительство передавал представитель компании, которая снабжала исправительные учреждения молочной продукцией.

«По данным следствия, летом 2023 года обвиняемый, занимая должность замначальника УФСИН России по Московской области, получил взятку в размере более 800 тысяч рублей», - сообщила она.

Тверской суд Москвы отправил Талаева под стражу до 20 июля. Уголовное дело возбудили по части пятой статьи 290 УК России «Получение взятки в крупном размере». Чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Уголовное дело ФСИН Коррупция Аресты Следственный комитет России
23 мая 2024, 16:03
Дело убийцы абитуриенток АлтГТУ ушло в суд. Что известно о «барнаульском маньяке»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уголовное дело «барнаульского маньяка» об убийствах 11 женщин направили в суд в Алтайском крае. Среди жертв преступника были в том числе абитуриентки АлтГТУ, которым он обещал помочь с поступлением.

Девушка согласилась, тогда компания отправилась на окраину села распивать спиртное. Оставшись наедине с новой знакомой, Манишин попытался ее изнасиловать, а получив отпор, задушил. Тело убийца закопал неподалеку от места расправы.

Дело долгое время оставалось нераскрытым, хотя при первоначальных следственных действиях специалисты опросили компанию молодых людей, в числе Манишина, с которыми погибшую видели в последний раз.

Убийство девушки в 1989 году По данным предварительного следствия, в сентябре 1989 года Манишин отдыхал с друзьями на остановке в селе Зеленая Дубрава. Там они познакомились с 17-летней девушкой и уговорили не уезжать из села, а остаться отдыхать вместе с ними.

Обещал решить вопрос с поступлением или работой Фигурант дал признательные показания и написав явку с повинной, подчеркнула Чеснокова.

На допросах и при проверках показаний на месте он подробно рассказал о преступлениях и показал места сокрытия тел, обнаруженных еще в прошлые годы в Калманском районе. По одному из эпизодов в месте, о котором рассказал Манишин, нашли костные останки 16-летней абитуриентки (ранее оно было не известно следствию).

Среди жертв этих 10 преступлений были пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Всем им было 16-17 лет.

Чтобы втереться в доверие, он использовал ту же схему, потом вывозил за пределы Барнаула, где насиловал и душил.

Кроме того, следователи установили, что в июне 99-го мужчина расправился с 22-летней абитуриенткой вуза приехавшей из Тувы, а в июле 2000-го - с 17-летней девушкой, собиравшейся поступать в средне-специальное учебное заведение.

Новые эпизоды убийств и признание Когда следователи вновь вернулись к материалам вместе с коллегами из полиции и аналитической группой по раскрытию преступлений прошлых лет, было принято решение о дополнительных оперативных и следственных действиях, в том числе повторных опросах свидетелей, уточнила помощник руководителя регионального СУ СК по информационному взаимодействию Ольга Чеснокова.

Обманом преступник убеждал жертв сесть к нему в машину, а потом увозил в безлюдные места, насилован в салоне ВАЗа, потом душил руками, брючным ремнем или ремнем безопасности Также удалось установить причастность Манишина к изнасилованиям и убийствам двух женщин в 1999 году. Обе пытались устроиться на работу в учебные заведения.

А в июле 2000-го обвиняемый познакомился с 53-летней матерью абитуриентки, пообещав решить вопрос с поступлением дочери в обмен на вознаграждение. Получив девять тысяч рублей, он убил жертву, задушив веревкой.

Объем уголовного дела составил 69 томов, отметила Чеснокова. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.


Одну из девушек он убил, ударив по голове автомобильным огнетушителем. Тела погибших Манишин прятал в лесополосе.

Фигурант дела - 53-летний житель села Шадрино Виталий Манишин. Его обвинили в преступлениях по статьям об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, сопряженном с изнасилованием (п. «е» ст. 102 УК РСФСР) и убийстве двух и более лиц, сопряженном с изнасилованием, а также с целью скрыть другое преступление (п.п. «а, к» ч.2 ст. 105 УК РФ), сообщили в региональном СУ СК.

Кем работал Манишин Известно, что в 90-х Манишин окончил Алтайский государственный аграрный университет, а потом стал работать главным ветеринаром в Шадрине.

Вскоре стал директором совхоза, избирался депутатом, позже занял пост главы администрации Шадринского сельсовет и успел поработать заместителем главы администрации Калманского района, уточнило NGS22.ru.

Одна из сельчанок рассказала изданию, что для жителей Манишин всегда был серой мышью и не казался какой-то важной фигурой в администрации. Другой местный житель также отметил, что мужчина никогда ничем не выделялся.

«Ничем не приметный, простой мужик. <…> В тихом омуте черти водятся», - констатировал он.

Убийства Суд
23 мая 2024, 15:42
Поджигателя релейного шкафа на МЖД приговорили к 25 годам колонии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Приговор в 25 лет колонии получил работавший барменом Владимир Малина за серию диверсий на железной дороге и государственную измену. Об этом со ссылкой на своего корреспондента во Втором Западном окружном военному суде Москвы сообщило РИА «Новости».

Первые пять лет Малина проведет в тюрьме, на остальной срок его отправят в колонию строгого режима. После освобождения еще два года он проведет с ограничением свободы. Также суд взыскал с бармена 9,7 тысячи рублей возмещения материального ущерба.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы», - огласил решение судья.

Бармена задержали по делу о поджоге релейного шкафа на железнодорожном переезде недалеко от Наро-Фоминска. В ходе расследования криминалисты установили причастность задержанного еще к двум диверсиям и подготовке еще ряда терактов. Кроме того, следователи установили связь Малины с признанной в России террористической организацией. Так в деле появилось обвинение в государственной измене.

Нижегородское управление ФСБ сообщило о задержании двух жителей региона, готовивших теракт на железной дороге по заказу украинских спецслужб. В ведомстве пояснили, что кураторы пообещали завербованным денежное вознаграждение. Против задержанных завели уголовное дело за диверсию, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

РЖД Уголовное дело Суд Москва
23 мая 2024, 15:04
Замначальника подмосковного УФСИН арестовали по делу о взятке
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Тверской суд Москвы арестовал заместителя начальника УФСИН России по Московской области Владимира Талаева по делу о взятке. Об этом сообщала пресс-служба судов Москвы общей юрисдикции.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Талаеву Владимира Александровича», - заявили в суде.

Талаев останется под арестом на один месяц 29 суток, то есть по 20 июля 2024 года. По версии следствия, он по предварительной договоренности с другими фигурантами получил денежные средства от посредника, который действовал в интересах ООО «РЗН ФУД».

Расследование в отношении Талаева инициировали по статье «Получение взятки в крупном размере», максимальной санкцией по которой составляет лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее в Екатеринбурге задержали начальника ФНС и главу отдела по борьбе с коррупцией.

Суд Коррупция Москва

Новости по теме