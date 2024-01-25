25 января 2024, 15:39

Экс-губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам колонии

РИА «Новости»
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Измайловский суд Москвы вынес приговоры бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании «Биотэк» Борису Шпигелю. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«По совокупности преступлений назначить Белозерцеву Ивану Александровичу наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - огласила решение судья.

Шпигеля приговорили к 11 годам лишения свободы. Государственный обвинитель запрашивал 13 лет колонии строгого режима Белозерцеву и 12 лет - главе «Биотэка». Слушание дела прошло на выездном заседании в СИЗО-1 из-за болезни Шпигеля.

Экс-губернатора Пензенской области признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также в незаконном обороте боеприпасов и оружия. Шпигелю вменили дачу взятки. Посредниками стали водитель Белозерцева Геннадий Марков и родственник Федор Федотов.

Суд Преступления Москва
25 января 2024, 17:41
Житель Звенигорода предстанет перед судом за жестокое убийство мужчины
РИА «Новости»
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В Московской области перед судом предстанет житель Звенигорода, обвиняемый в убийстве мужчины. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 22 сентября 2023 года возле подъезда многоэтажки в Звенигороде. Злоумышленник из хулиганских побуждений несколько раз ударил мужчину ножом в грудь и живот. Пострадавшего доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.

«Однако благодаря слаженной работе следователей, криминалистов и оперативных сотрудников в кратчайшие сроки обвиняемый был установлен и задержан», - сообщили в СК.

Доказательства и заключения, собранные следователем, легли в основу окончательного обвинения. Уголовное дело передали в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

В подмосковной прокуратуре напомнили, что обвиняемый вступил в перепалку с супружеской парой из-за лая их собаки на прогулке, после чего и напал на мужчину.

Пьяный житель столицы ранее ранил прохожую ножом прямо в центре города. Пострадавшей потребовалась помощь врачей. Злоумышленника заключили под стражу, сообщил сайт kp.ru.

Убийства Суд Мужчины
25 января 2024, 17:20
«Никакого прецедента». Треповой вынесли приговор по совокупности преступлений
РИА «Новости»
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Российские суды не назначают женщинам свыше 25 лет лишения свободы за одно преступление. Дарью Трепову, которая устроила теракт в Петербурге, приговорили к 27 годам лишения свободы, потому что наказание выносили по нескольким статьям. Об этом «360» рассказал адвокат и криминолог Игорь Маркелов.

Он объяснил, что суд вынес приговор по совокупности совершенных Треповой преступных деяний. За одно преступление не назначают свыше 25 лет лишения свободы, но если их несколько, то срок может увеличиться.

«Двадцать пять лет - максимальное наказание, которое предусмотрено в качестве срока, и женщинам не назначают то, что свыше. А свыше у нас это и 27 лет [лишения свободы], и 29 лет, и пожизненное заключение», - указал криминолог.

Эксперт добавил, что мужчине за аналогичные преступления могли бы назначить более строгое наказание, в том числе и пожизненное заключение.

«Если бы судили мужчину, могло быть пожизненное путем частичного сложения получиться. А здесь, так как она женщина, не получилось», - отметил Маркелов.

Адвокат также опроверг сообщения о том, что случай Треповой якобы является прецедентом в судебной практике.

«Никакого прецедента, путем частичного сложения получилось столько», - объяснил специалист.

Ранее Дарью Трепову признали виновной в совершении теракта в петербургском кафе, а также незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств. Девушка принесла на творческий вечер статуэтку, начиненную взрывчаткой. Из-за взрыва погиб военкор Владлен Татарский.

Суд Адвокаты Преступления Женщины Приговоры Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
25 января 2024, 15:10
Дарью Трепову признали виновной в теракте и приговорили к 27 годам тюрьмы
РИА «Новости»
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Обвиняемую в теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарью Трепову приговорили к 27 годам тюрьмы. Об этом сообщили в объединенная пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
25 января 2024, 14:16
Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам колонии
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Бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) приговорили к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Стрелкова признали виновным по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности.

«Суд приговорил Игоря Всеволодовича к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима», - указали в пресс-службе суда.

По данным Telegram-канала Mash , из четырех лет он будет отбывать наказание три года и 83 дня. Срок ареста Стрелкову посчитали по формуле день за полтора. Уже через полгода он сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение.

«Служу Отечеству!» - сказал Стрелков после оглашения приговора.

У него также изъяли ноутбук, с которого он писал свои посты.

Суд Москва

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