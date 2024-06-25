Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали на 10 суток

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В Балашихинском городском суде началось заседание по делу о крупнейшей взятке в истории современной России. Бывшего московского следователи обвинили в том, что он «отложил на пенсию» 7,3 миллиарда рублей в биткоинах, сообщил Telegram-канал Shot.

Майора юстиции Марата Тамбиева задержали еще в 2022 году по делу о получении взяток. Его взяли с поличным.

Следователи провели обыск в квартире задержанного и обнаружили в его ноутбуке папку «Пенсия». В ней находились пароли от десятков криптокошельков. Тамбиев не признает свою вину, сообщили «Известия».

Летом прошлого года Никулинский суд Москвы изъял у обвиняемого более тысячи биткоинов.