Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова арестовали до 12 января

Врио министра строительства Самарской области отправили под арест

Октябрьский районный суд Самары отправил под арест временно исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В отношении Асеева Михаила Михайловича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц шесть суток, то есть до 20 декабря 2023 года», - указали в суде.

Издание 63.ru сообщило со ссылкой на СУ Следственного комитета России по Самарской области, что уголовное дело против врио министра строительства региона возбудили 20 июня. Основанием стали выходящие за пределы полномочий незаконные действия Управления капитального строительства Самарской области, которым руководил Асеев. По версии следствия, когда чиновник возглавлял УКС, руководство управления израсходовало деньги, которые должны были пойти на проектирование станции метро «Самарская».

В прокуратуре отметили, что на свободе Асеев мог бы заставить своих подчиненных изменить показания. Фигурант признал вину только частично.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил об обысках дома у ушедшего в отставку врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. По версии следствия, чиновник и его коллега перечислили 194 миллиона рублей за проект станции «Самарская», которую в итоге не стали строить.