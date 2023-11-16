Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова арестовали до 12 января
Суд отправил под арест бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
«В отношении Асеева Михаила Михайловича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц шесть суток, то есть до 20 декабря 2023 года», - указали в суде.
Издание 63.ru сообщило со ссылкой на СУ Следственного комитета России по Самарской области, что уголовное дело против врио министра строительства региона возбудили 20 июня. Основанием стали выходящие за пределы полномочий незаконные действия Управления капитального строительства Самарской области, которым руководил Асеев. По версии следствия, когда чиновник возглавлял УКС, руководство управления израсходовало деньги, которые должны были пойти на проектирование станции метро «Самарская».
В прокуратуре отметили, что на свободе Асеев мог бы заставить своих подчиненных изменить показания. Фигурант признал вину только частично.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил об обысках дома у ушедшего в отставку врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. По версии следствия, чиновник и его коллега перечислили 194 миллиона рублей за проект станции «Самарская», которую в итоге не стали строить.
Дабсон обвинили в пяти эпизодах мошенничества, совершенных в особо крупном размере по предварительному сговору.
По данным следствия, Диана Дабсон и ее отец, Надир Абулов, разработали мошенническую схему для кражи имущества у одиноких женщин. Абулов знакомился с потерпевшими на сайтах знакомств, выдавая себя за состоятельного и одинокого мужчину, готового создать семью. Общаясь, он просил у новых знакомых деньги под разными предлогами.
Дабсон предоставляла отцу платежные терминалы, чтобы создать видимость инвестиций взятых у женщин средств в бизнес, и иными способами поддерживала легенду отца.
У одной из пострадавших аферисты похитили 9,8 миллиона рублей. Они убедили женщину продать квартиру на Пятницком шоссе, чтобы вложиться в предприятие. Вместо этого обманутая получила жилье в Подмосковье, а мошенники присвоили себе три миллиона рублей разницы. Они также убедили ее взять кредит на часы и телевизор, а также открыть кредитные карты в разных банках.
Другие мошенники уговорили пожилую москвичку продать квартиры за 18,7 миллиона ради инвестиций. Они даже сняли для женщины специальный видеокурс.
По данным издания, главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу при поддержке оперативной службы экономической безопасности ФСБ провело около 15 обысков в офисе «Балтики» и у людей из руководства компании. Следователи также опросили некоторых сотрудников и изъяли документы.
Основанием для обысков стало уголовное дело, которое сначала возбудили по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Однако позже следствие усмотрело признаки мошенничества в особо крупном размере.
Как выяснила «Фонтанка», правоохранители предположили, что топ-менеджеры «Балтики» нанесли компании урон действиями в пользу собственника - Carlsberg Group. По предварительным данным, руководство пыталось передать иностранной организации права на исконные бренды российского завода.
Источники СМИ сообщили, что по этому делу задержали двух топ-менеджеров «Балтики». Ожидается, что суд изберет им меру пресечения. Третий подозреваемый успел уехать за границу.
Официальной информации пока нет.
В июле президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. В ответ на это в начале октября Carlsberg Group расторгла лицензионное соглашение с российской компанией.
Из-за передачи «Балтики» Росимуществу директор иностранной корпорации Джейкоб Ааруп-Андерсен обвинил Россию в краже бизнеса. Carlsberg Group потребовала от РФ выплатить компенсацию за российский актив.
Согласно версии следствия, женщины требовали значительные суммы у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за отсутствие о нем негативной информации в Telegram-каналах. Однако он не перечислил им требуемые деньги и написал заявление в полицию.
Обвиняемых арестовали 10 августа 2022 года и поместили в СИЗО. Третью фигурантку, Инну Чурилову, перевели на домашний арест после того, как она согласилась сотрудничать со следствием. Летом суд назначил ей наказание - лишение свободы на четыре года условно.
Других обвиняемых в вымогательстве и похищении москвича задержали на трассе, когда они увозили пленника в Пензу. В качестве выкупа они требовали пять миллионов рублей.
Гособвинение потребовало, чтобы журналистку Александру Баязитову приговорили к 14 годам лишения свободы, а медиатехнолога Ольгу Архарову - к 13 годам заключения. Об этом сообщило РИА «Новости».