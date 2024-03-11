11 марта 2024, 21:11

Экс-главу «Ленфильма» Щербакова попросили арестовать заочно

РИА «Новости»
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Следователи попросил заочно арестовать бывшего генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Материал в отношении Щербакова зарегистрировали в Тверском суде 11 марта. Дату рассмотрения ходатайства об аресте еще не назначили. Согласно судебной картотеке, экс-директора подозревают в вымогательство в особо крупном размере. Другие детали уголовного дела не уточнялись.

В феврале сообщалось, что генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова объявили в розыск после того, как против него дали показания владельцы и администраторы Telegram-канала «Небрехня» МВД России 19 февраля объявило главу «Ленфильма» в розыск по статье Уголовного кодекса. По какой именно не сообщалось.

Ранее МВД объявило в розыск по уголовной статье блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, владельца выступающей во второй лиге Кипра футбольного клуба «КраСава».

Суд Россия
11 марта 2024, 17:06
Гражданина Южной Кореи впервые в России арестовали за шпионаж
РИА «Новости»
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Впервые в России за шпионаж арестовали гражданина Южной Кореи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о шпионаже был установлен и задержан гражданин Республики Корея Пэк Вон Сун», - указал собеседник агентства.

Корейца задержали во Владивостоке. Суд постановил заключить подозреваемого в шпионаже под стражу. Затем гражданина Южной Кореи этапировали в Москву, где с ним провели следственные действия.

В столице Лефортовский суд продлил срок заключения мужчине под стражу до 15 июня 2024 года. Если мужчину признают виновным в шпионаже, ему грозит заключение сроком до 20 лет.

Других подробностей источник не привел.

Недавно за госизмену в тюрьму отправили россиянина. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Когда обвиняемый занимался шпионажем, он являлся курсантом одного из командных училищ.

Уголовное дело Шпионаж Суд Россия Южная Корея
11 марта 2024, 11:32
Склонявший военных вступать в «Легион „Свобода России“» стал фигурантом дела о госизмене
РИА «Новости»
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Житель Хабаровска, склонявший военных к участию в боевых действиях в составе запрещенного в РФ «Легиона „Свобода России“»*, стал фигурантом дела о госизмене. Об этом со ссылкой на региональное УФСБ сообщил ТАСС.

Житель Хабаровска, склонявший военных к участию в боевых действиях в составе запрещенного в РФ «Легиона „Свобода России“»*, стал фигурантом дела о госизмене. Об этом со ссылкой на региональное УФСБ сообщил ТАСС.

Известно, что злоумышленнику 39 лет. Сотрудники военной контрразведки установили, что мужчина занимался тем, что склонял военнослужащих Хабаровского гарнизона к выезду на Украину, чтобы там в составе «Легиона „Свобода России“»* принимать участие в боевых действиях против ВС РФ.

Следственное подразделение УФСБ России по Восточному военному округу возбудило дело против хабаровчанина. Его задержали. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.

* украинское военизированное объединение «Легион „Свобода России“» признано террористическим и запрещено в РФ.

ФСБ
11 марта 2024, 10:17
Житель поселка в Ленобласти убил родителей, поджег дом и покончил с собой
РИА «Новости»
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Тела трех человек обнаружили в сгоревшем доме в поселке Красносельское Выборгского района Ленобласти. По данным «Mash на Мойке», погибшие — близкие родственники. Сын сначала застрелил родителей, а потом устроил поджог и свел счеты с жизнью, пояснил источник Telegram-канала.

ЧП произошло минувшей ночью. По данным собеседника «Mash на Мойке», обрез, из которого, предположительно, застрелили двух человек, также нашли в сгоревшем доме.

Источник канала уточнил, что причиной, которая привела к гибели людей, мог быть жилищный вопрос. Дело в том, что раньше на месте этого частного дома стоял барак, в нем жили несколько семей.

Большинство съехало, когда здание признали аварийным, но семья из родителей и взрослого сына осталась. Они снесли часть барака и возвели на ней свой самострой. Суд признал незаконными эти действия и постановил выселить жильцов.

Не исключено, что это и стало последней каплей терпения 50-летнего мужчины, добавил источник «Mash на Мойке». В итоге по предварительным данным, он сначала застрелил родителей, потом поджог газовый баллон и покончил с собой.

Тела трех человек обнаружили в сгоревшем доме в поселке Красносельское Выборгского района Ленобласти. По данным «Mash на Мойке» , погибшие - близкие родственники. Сын сначала застрелил родителей, а потом устроил поджог и свел счеты с жизнью, пояснил источник Telegram-канала.

Убийства Ленинградская область
11 марта 2024, 09:52
Водитель сбил ребенка на тюбинге в Иркутской области
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Шестилетний ребенок на тюбинге умер в результате ДТП в Заларях. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, днем 10 марта на улице Первомайской в поселке Залари 32-летний водитель наехал на мальчика, который скатывался на тюбинге со снежного склона рядом с дорогой. Фигурант привез ребенка в районную больницу. Там мальчик скончался от полученных травм.

После ДТП стражи правопорядка установили, что автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за нетрезвое вождение.

«В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - отметили в ведомстве.

Ранее шестилетний самокатчик попал под автобус в Санкт-Петербурге. Прибывшие медики увезли ребенка в больницу, где ему диагностировали травмы и ушибы.

Уголовное дело Дети ДТП Водители

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