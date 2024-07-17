Экс-главу департамента культуры Москвы задержали по делу о восьми взятках

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Бывший министр также проходит по одному эпизоду покушения на мошенничество, ему уже предъявили обвинение.

«Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в пресс-службе.

Ранее в среду «Интерфакс» сообщил, что в суд поступило ходатайство об аресте Кибовского.

Кибовский возглавлял департамент культуры Москвы в период с 2015 по 2023 годы. Мэр города Сергей Собянин в конце сентября 2023-го, после своего переизбрания, назначил новый состав членов правительства столицы, Кибовский в него не вошел.

Также ранее Кибовский на протяжении пяти лет руководил Мосгорнаследием, а до этого два года возглавлял Росохранкультуру.

Ранее в среду в Махачкале задержали замначальника линейного управления на транспорте МВД России Казбека Мурзаева. Его также заподозрили в получении взятки.