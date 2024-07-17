17 июля 2024, 15:13

Экс-главу департамента культуры Москвы задержали по делу о восьми взятках

РИА «Новости»
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Задержанный в Москве бывший глава департамента культуры столицы Александр Кибовский стал фигурантом уголовного дела из-за подозрений в получении восьми взяток. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Бывший министр также проходит по одному эпизоду покушения на мошенничество, ему уже предъявили обвинение.

«Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в пресс-службе.

Ранее в среду «Интерфакс» сообщил, что в суд поступило ходатайство об аресте Кибовского.

Кибовский возглавлял департамент культуры Москвы в период с 2015 по 2023 годы. Мэр города Сергей Собянин в конце сентября 2023-го, после своего переизбрания, назначил новый состав членов правительства столицы, Кибовский в него не вошел.

Также ранее Кибовский на протяжении пяти лет руководил Мосгорнаследием, а до этого два года возглавлял Росохранкультуру.

Ранее в среду в Махачкале задержали замначальника линейного управления на транспорте МВД России Казбека Мурзаева. Его также заподозрили в получении взятки.

Коррупция Следственный комитет России
17 июля 2024, 12:38
Главреда издания «Точка ньюс» Дмитрия Фоминцева объявили в розыск
РИА «Новости»
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Уральского блогера и главреда издания «Точка ньюс» Дмитрия Фоминцева объявили в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе данных угрозыска МВД России.

По какой статье разыскивают журналиста, не уточняется.

В комментарии 66.ru Фоминцев заявил, что находится в отпуске в Юго-Восточной Азии, что именно произошло, пока не знает.

«Родителей также вызвали на допрос. Силовикам на меня почему-то очень нужна характеристика от родителей. <…> Вернусь - все станет ясно», - добавил он.

В январе Фоминцева задерживали по статье об оскорблении чувств верующих, отметил «Коммерсант». Тогда он проходил свидетелем по делу, а в офисе «Точки ньюс» провели обыски. Журналист заявлял, что причиной для возбуждения дела стали его посты в Telegram весной и летом 2023 года.

«Жалобы я не успел изучить нормально, но заметил, что они касались митрополита Кульберга», - указывал Фоминцев.

Урал Журналистика
17 июля 2024, 12:03
Владелец забегаловки с опасной шаурмой не признал вину в отравлении 17 человек
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Владельца точки быстрого питания на севере Москвы, где отравились не менее 17 человек, задержали следователи. Ему предъявили обвинения, на допросе бизнесмен вины не признал, сообщили в столичном СК.

О пострадавших из-за отравления шаурмой стало известно 15 июля. В больницы попали не менее 17 человек. Их госпитализировали из хостела на Дмитровском шоссе.

По факту случившегося возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сегодня СК сообщил о задержании владельца точки быстрого питания, где ели пострадавшие.

«Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый вину не признал», - подчеркнули в ведомстве.

Следствие будет ходатайствовать об аресте бизнесмена. Также в пресс-службе обратили внимание, что сотрудники забегаловки работали незаконно, трудовых договоров у них не было.

Расследование дела продолжается.

СК РФ Москва
17 июля 2024, 11:49
Находившейся в розыске 9 лет фигурантке дела «Оборонсервиса» вынесли приговор
РИА «Новости»
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Бывшему гендиректору ЗАО «Безопасность и связь» Ирине Вишняковой вынесли приговор по делу «Оборонсервиса», сообщил «Коммерсант». По данным издания, ей назначили пять лет колонии общего режима.

Приговор Вишняковой вынес Хамовнический суд Москвы. По версии следствия, она была участницей многомиллионных хищений средств Минобороны, которые выделяли на эксплуатацию и содержание разных объектов ведомства в то время, когда его возглавлял Анатолий Сердюков.

Другим фигурантам громкого дела давно вынесли приговоры, но Вишняковой долгое время удавалось скрываться. После того как ей заочно предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов, ее объявили сначала в федеральный розыск, а с конца 2013-го - в международный.

Задержали Вишнякову в ноябре 2022-го, сразу отправив в СИЗО. Меру пресечения фигурантке не меняли вплоть до вынесения ей приговора.

Одной из широко известных фигуранток дела «Оборонсервиса» была Евгения Васильева , занимавшая пост главы департамента имущественных отношений Минобороны. При обыске в ее квартире нашли драгоценности, картины, антиквариат и наличные общей суммой в несколько десятков миллионов.

Кроме того, во время расследования стало известно, что она владеет 13-комнатной квартирой в Москве. В таких апартаментах чиновница отбывала домашний арест во время следственных действий. Из колонии она освободилась по УДО в 2015-м.

Суд Москва
17 июля 2024, 10:55
Замначальника ЛУ на транспорте МВД задержали в Махачкале
РИА «Новости»
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В Махачкале задержали заместителя начальника линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах региона.

По информации источника, Мурзаева заподозрили в получении взятки в 13 миллионов рублей. Следователи завели уголовное дело.

Другой источник «РИА Новости» в правоохранительных органах республики также подтвердил информацию о задержании Мурзаева.

Telegram-канал Mash уточнил, что в ходе обысков в рабочем кабинете 48-летнего Мурзаева также нашли 4,4 грамма гашиша.

Оперативники предполагают, что деньги Мурзаеву передали сотрудники ООО «Порт-Петровск» и АО «Махачкалинский морской торговый порт». За это фигурант обеспечивал покровительство в течение последних двух лет.

Ранее в Челябинске арестовали бывшего поставщика обмундирования для Росгвардии.

Дагестан Коррупция

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