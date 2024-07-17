17 июля 2024, 22:54

Экс-главу департамента культуры Москвы арестовали по делу о взятках и мошенничестве

РИА «Новости»
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Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 16 сентября экс-главу столичного департамента культуры Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Кибовскому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 сентября», - огласила решение судья Ирина Зорина.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, арестовав бывшего чиновника на два месяца. Есть опасения, что на свободе он смог бы скрыться, воспользовавшись своими связями, или помешать следствию проверить его на совершение других преступлений.

Кибовскому предъявили обвинение в получении взяток на общую сумму более 100 миллионов рублей (восемь эпизодов) и в одном эпизоде покушения на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник в составе организованной группы помогал коммерческим организациям заключать госконтракты, уточнили на сайте СК России.

Адвокат Кибовского заявил, что в материалах дела нет доказательств его причастности к каким-либо преступлениям. Сам арестованный заявил, что обвинение не понял, но готов помочь следствию во всем разобраться, находясь под домашним арестом.

Ранее в Москве арестовали бывшего полковника МВД Владимира Новгородова по делу об убийствах и незаконном обороте оружия.

Уголовное дело Суд Мошенничество Аресты Москва
18 июля 2024, 00:16
Подросток изнасиловал и утопил 14-летнюю знакомую
РИА «Новости»
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В Пермском крае арестовали 16-летнего жителя Кудымкарского округа по подозрению в изнасиловании и расправе над 14-летней знакомой. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, 15 июля пьяный подросток находился на берегу водоема с девочкой. В какой-то момент он надругался над ней, а затем утопил, чтобы скрыть следы преступления Школьница погибла. Ее тело нашли на следующий день в ходе поисково-спасательных мероприятий. Во время допроса обвиняемый рассказал о жестокой расправе и показал место преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В Новосибирской области ранее задержали 15-летнего подростка, который надругался над восьмилетней девочкой.

Юноша напал на школьницу в безлюдном месте и изнасиловал ее.

Пермский край Уголовное дело Преступления Изнасилования Водоемы
17 июля 2024, 21:43
Экс-полковника МВД арестовали по делу об убийствах бизнесменов
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Басманный суд арестовал полковника МВД России в отставке Владимира Новгородова. Он стал фигурантом дела по статье об убийствах и незаконном обороте оружия, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Мера пресечения в виде заключении под стражу избрана сроком на два месяца, то есть до 16 сентября 2024 года», - отметили в сообщении.

По предварительной версии, Новгородов действовал в составе организованной преступной группы. В 2004 году он дистанционно подорвал самодельную взрывчатку в Одинцовском городском округе Московской области.

Также, обвиняемый хранил у себя дома большое количество оружия и боеприпасов, которые принадлежали членам ОПГ. Жертвами группировки становились бизнесмены.

Ранее в Приморском крае задержали главу ОПГ и его соучастников. Следователи подтвердили их причастность к девяти случаям вымогательства.

Убийства Суд Преступления
17 июля 2024, 20:31
Экс-глава Шатуры Артюхин стал подозреваемым по делу о растрате
Freepik
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Бывшего главу городского округа Шатура Алексея Артюхина заподозрили в растрате более 200 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

По предварительной версии, чиновник совершил растрату бюджетных средств на сумму свыше 221,5 миллиона рублей. Деньги выделили на строительство водозабора и очистных сооружений.

Правоохранители провели обыски по месту работы подозреваемого, а также осмотрели его транспортные средства. В настоящее время с задержанным работают следователи. Они возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно о задержании экс-главы городского округа Шатура Алексея Артюхина. Неделей ранее он объявил о своем уходе с поста. Своим преемником Артюхин назначил Николая Прилуцкого.

Задержания Уголовное дело Чиновники Шатура
17 июля 2024, 17:46
Появились кадры допроса растоптавшего крест дагестанского блогера
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Ставшего фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих дагестанского блогера задержали и доставили на допрос к следователю. Видео общения осквернителя православного креста и правоохранителей опубликовала пресс-служба московского главка СК.

Молодого человека в наручниках завели в кабинет. В ходе общения блогер заявил, что приносит извинения всем христианам.

«О содеянном жалею, и больше никогда такое не повторится», - заявил задержанный.

В пресс-службе СК уточнили, что в ближайшее время молодому человеку предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Криминалисты провели обыск в квартире блогера и забрали его мобильный телефон, а также другие важные для расследования дела вещи. Следователи пообещали изучить социальные сети молодого человека на предмет других преступлений, которые он совершил.

Внимание на скандальный стрим блогера, где он растоптал православный крест под оскорбления христиан, обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он призвал правоохранителей найти осквернителя и привлечь его к ответственности.

По данным следователей , прямой эфир с публичным кощунством блогер вел в минувшую пятницу, 12 июля. Личность молодого человека быстро установили и задержали.

Уголовное дело Дагестан РПЦ Видео Блогеры Следственный комитет России Москва

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