Экс-главу департамента культуры Москвы арестовали по делу о взятках и мошенничестве

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Кибовскому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 сентября», - огласила решение судья Ирина Зорина.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, арестовав бывшего чиновника на два месяца. Есть опасения, что на свободе он смог бы скрыться, воспользовавшись своими связями, или помешать следствию проверить его на совершение других преступлений.

Кибовскому предъявили обвинение в получении взяток на общую сумму более 100 миллионов рублей (восемь эпизодов) и в одном эпизоде покушения на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник в составе организованной группы помогал коммерческим организациям заключать госконтракты, уточнили на сайте СК России.

Адвокат Кибовского заявил, что в материалах дела нет доказательств его причастности к каким-либо преступлениям. Сам арестованный заявил, что обвинение не понял, но готов помочь следствию во всем разобраться, находясь под домашним арестом.

Ранее в Москве арестовали бывшего полковника МВД Владимира Новгородова по делу об убийствах и незаконном обороте оружия.