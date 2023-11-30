Экс-главу центра спортивной подготовки приговорили к семи годам тюрьмы за растрату

Приговор огласили в Замоскворецком районном суде Москвы. Прокурор изначально запросил 10 лет лишения свободы и штраф, а также право занимать руководящие должности в течение трех лет.

Другим пяти фигурантам дела прокуратура запросила восьмилетние сроки заключения. Однако суд назначил им условные сроки от двух до четырех лет с испытательным периодом.

Следствие установило, что Кравцов начислял зарплату фиктивным сотрудникам. Таким образом экс-глава и соучастники присвоили около 14 миллионов рублей за два года. Кравцова арестовали в 2020 году, ему вменили статью о присвоении и растрате в особо крупном размере.

Директора Дербентского кадетского корпуса Аммая Шахбанова задержали в Дагестане по подозрению в хищении более четырех миллионов рублей. Против него возбудили уголовное дело по статьям о служебном подлоге, мошенничестве, присвоении или растрате.