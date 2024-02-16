Экс-главбуха МХАТ имени Горького приговорили к четырем годам условно

Суд признал Гетьман виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Кража и мошенничество». Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск МХАТ имени Горького, который выступил в качестве потерпевшей стороны.

«С Гетьман будет взыскано в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения культуры „Московский Художественный академический театр имени М. Горького“ возмещения имущественного вреда в размере более 21 миллиона рублей», - отметили в суде.

Уголовное дело в отношении обвиняемой завели в начале 2022 года. Тогда женщина проработала в театре почти семь лет. Ее заподозрили в хищении 4,2 миллиона рублей.

Ранее московского предпринимателя признали виновным в подготовке убийства конкурента.