Экс-гендиректора «Совкомфлота» заочно приговорили к 15 годам колонии

«Бывший гендиректор ОАО „Совкомфлот“ Скарга Дмитрий Юрьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе.

Экс-гендиректора приговорили к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в три миллиона рублей.

Никитина признали виновным в совершении преступлений по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Ему вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии строгого режима и штраф пять миллионов рублей.

По данным правоохранителей, подсудимые украли из дочерней компании государственной корпорации морского судна-газовоза 1,5 миллиарда рублей, из которых Никитин смог легализовать 900 миллионов рублей.

Срок отбывания наказания будут исчислять с момента фактического задержания, либо с момента задержания в России.

Ранее Мосгорсуд отказал экс-депутату Госдумы Валерию Рашкину в условно-досрочном освобождении.