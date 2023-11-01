01 ноября 2023, 14:30

Экс-футболиста сборной России Бугаева заподозрили в покушении на сбыт наркотиков

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Бывший футболист сборной России 42-летний Алексей Бугаев попал под уголовное дело в Краснодаре за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В его доме нашли полкилограмма производного N-метилэфедрона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков остановили прохожего, чье поведение показалось им подозрительным. Они проверили документы москвича и провели досмотр, во время которого у него в кармане обнаружился сверток с порошкообразным веществом. Мужчину задержали, а вещество отправили на экспертизу.

По предварительным данным, спортсмен, живущий в Сочи у родственников, забрал наркотик из тайника, чтобы переправить в этот город и сбыть там. Бугаеву планируют избрать меру пресечения на время предварительного следствия.

Алексей Бугаев в 2001 и 2003-2004 годах играл за московский клуб «Торпедо», позже - за «Томь», «Краснодар», «Химки» и «Локомотив». В составе «Локомотива» завоевал Суперкубок России и завоевал бронзовую медаль чемпионата страны в 2005 году. За сборную России спортсмен провел всего семь матчей.

Наркотики МВД РФ Футбол Полиция
01 ноября 2023, 14:20
«Заметны странности». Коллеги рассказали о священнике из Татарстана, обвиняемом в убийстве жены
РИА «Новости»
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В Нижнекамске задержали бывшего клирика Чистопольской епархии иерея Михаила Зубарева по подозрению в убийстве жены. Его отлучили от служения из-за жалоб на странное поведение, сообщила Татарстанская митрополия.

«В последние месяцы в поведении иерея Михаила были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье. Он с пренебрежением относился к Святым Дарам, вел себя неподобающим образом с прихожанами и собратьями-священнослужителями», - заявили в пресс-службе.

Верующие и сослуживцы пожаловались церковному руководству, информацию передали епископу Чистопольскому и Нижнекамскому Пахомию. После проверки 17 октября Михаила Зубарева запретили в служении. Татарстанская митрополия подтвердила, что правоохранители заподозрили его в убийстве своей жены в Нижнекамске. Мужчину задержали.

Бывший священнослужитель состоял на учете в психоневрологическом диспансере, но скрыл это при переводе из Мурманской области в Татарстан, сообщил Telegram-канал Mash. В Нижнекамске он служил в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского. По версии следствия, которую раскрыли источники издания, мужчина из ревности зарезал и расчленил супругу. На ее останки в холодильнике наткнулись дети.

Убийства Татарстан
01 ноября 2023, 13:39
Экс-сотрудникам ПАО «Банк Екатерининский» вынесли приговор по делу о присвоении
РИА «Новости»
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Суд в Москве приговорил экс-сотрудников ПАО «Банк Екатерининский» Эдуарда Будишевского, Александра Бахматова, Елену Паневую и Киру Козадаеву к тюремным срокам по делу о присвоении. Их взяли под стражу после заседания, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Будишевский приговорен к десяти годам лишения свободы, Бахматов - к восьми, Панева - к шести, Козадаева - к четырем. Все с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - уточнили в ведомстве.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск о возмещении похищенных средств со всех осужденных. Также сохранили арест имущества Будишевского.

По информации прокуратуры, четверо заключенных, пользуясь служебным положением, в период с января 2003 года по март 2016-го похитили у банка более 625 миллионов рублей путем выдачи технических кредитов 35 подставным юрлицам.

Ранее суд в Москве вынес приговор по еще одному громкому делу. Двух бизнесменов осудили за мошенничество при строительстве космодрома Восточный.

Суд Мошенничество Москва 2023
01 ноября 2023, 11:05
Полиция задержала дебошира с ножом в центре Москвы
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Московские полицейские задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на прохожего с ножом и перцовым баллончиком на улице Арбат. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, злоумышленник вступил в словесный конфликт с другим человеком и использовал газовый баллончик, распылив его в лицо потерпевшему. О произошедшем рассказали свидетели.

Полиция изъяла у мужчины нож и перцовый баллончик, просмотрела записи с камер видеонаблюдения и опросила свидетелей и потерпевшего. После этого задержанного доставили в участок. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее мужчина избил пассажира палкой на станции «Подсолнечная» в Подмосковье.

Драки МВД РФ Поножовщины Москва 2023
01 ноября 2023, 10:49
Жителя Подмосковья осудили на 18 лет за жестокое убийство
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Проживающего в Егорьевске 33-летнего мужчину признали виновным в совершении жестокого убийства соседки и других преступлениях. Суд приговорил его к 18 годам и одному месяцу колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

Преступник 29 октября 2021 года поссорился с соседом и в ходе конфликта попытался ударить его ножом. Пострадавший оказал злоумышленнику сопротивление и уехал на автомобиле с места происшествия.

В декабре 2021 года подсудимый также повздорил с соседкой и спланировал ее убийство. Преступник проник в ее квартиру, когда женщина осталась дома одна, и ударил ее тупыми предметами. После этого мужчина задушил соседку и вернулся к себе домой. Убийца попытался избавиться от следов преступления и выбросил фрагмент одежды с уликами.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет один месяц с отбыванием в колонии строго режима», - отметили в пресс-службе.

Ранее в селе Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа задержали местного жителя. По версии следствия, мужчина до смерти избил своего 25-летнего друга, с которым тот выпивал.

Убийства Суд Преступления Егорьевск

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