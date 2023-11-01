Экс-футболиста сборной России Бугаева заподозрили в покушении на сбыт наркотиков
Бывший футболист сборной России 42-летний Алексей Бугаев попал под уголовное дело в Краснодаре за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В его доме нашли полкилограмма производного N-метилэфедрона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по Краснодарскому краю.
Сотрудники отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков остановили прохожего, чье поведение показалось им подозрительным. Они проверили документы москвича и провели досмотр, во время которого у него в кармане обнаружился сверток с порошкообразным веществом. Мужчину задержали, а вещество отправили на экспертизу.
По предварительным данным, спортсмен, живущий в Сочи у родственников, забрал наркотик из тайника, чтобы переправить в этот город и сбыть там. Бугаеву планируют избрать меру пресечения на время предварительного следствия.
Алексей Бугаев в 2001 и 2003-2004 годах играл за московский клуб «Торпедо», позже - за «Томь», «Краснодар», «Химки» и «Локомотив». В составе «Локомотива» завоевал Суперкубок России и завоевал бронзовую медаль чемпионата страны в 2005 году. За сборную России спортсмен провел всего семь матчей.