Экс-футболиста сборной России Бугаева заподозрили в покушении на сбыт наркотиков

Сотрудники отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков остановили прохожего, чье поведение показалось им подозрительным. Они проверили документы москвича и провели досмотр, во время которого у него в кармане обнаружился сверток с порошкообразным веществом. Мужчину задержали, а вещество отправили на экспертизу.

По предварительным данным, спортсмен, живущий в Сочи у родственников, забрал наркотик из тайника, чтобы переправить в этот город и сбыть там. Бугаеву планируют избрать меру пресечения на время предварительного следствия.

Алексей Бугаев в 2001 и 2003-2004 годах играл за московский клуб «Торпедо», позже - за «Томь», «Краснодар», «Химки» и «Локомотив». В составе «Локомотива» завоевал Суперкубок России и завоевал бронзовую медаль чемпионата страны в 2005 году. За сборную России спортсмен провел всего семь матчей.