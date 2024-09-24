24 сентября 2024, 11:40

Экс-футболист сборной России получил почти 10 лет ИК строгого режима за наркотики

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Ушедший из большого спорта в 2010 году бывший футболист сборной России Алексей Бугаев получил 9,5 года колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Такой приговор вынес Прикубанский районный суд Краснодара, сообщила объединенная пресс-служба судов края.

В материалах дела говорится, что Бугаева задержали в октябре 2023 года, когда он забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 грамма. Координаты «закладки» бывший футболист получил по СМС от своего дилера.

По версии следствия, экс-футболист купил запрещенные вещества для дальнейшей перепродажи. После задержания Бугаев заявил, что продавать наркотики не хотел, а планировал помочь полиции выйти на торговцев дурманом.

После судебного заседания спортсмен полностью признал вину и раскаялся. При вынесении приговора суд учел наличие у Бугаева ребенка, а также многочисленные награды за успехи в спорте. Приговор уже вступил в законную силу.

Алексей Бугаев выступал за московские футбольные клубы «Торпедо» и «Локомотив», играл за «Томь» и «Краснодар». В сборной России спортсмен выступал семь раз, в том числе дважды на чемпионате Европы в 2004 году.

После задержания краснодарскими полицейскими Алексей Бугаев готовил иск к правоохранителям за публикацию видео из отдела. Об этом 360.ru сообщала представляющая интересы бывшего спортсмена Екатерина Маличенко.

Она пояснила, ее подзащитный вины не признал, а в следственном изоляторе потерпел сильные моральные и физические страдания. В этой связи он потребовал пять миллионов рублей от краевого главка МВД.

Наркотики Уголовное дело Суд Краснодар Футбол
24 сентября 2024, 10:55
В Хабаровском крае задержали иностранку за оправдание терроризма в Сети
РИА «Новости»
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Девушку, прибывшую в Россию из Центральной Азии, задержали в Хабаровском крае за публикацию в Сети, оправдывающую терроризм. Об этом РИА «Новости» сообщили в ФСБ РФ.

«Задержанная в Сети оправдывала деятельность международной террористической организации», - сообщили в ведомстве.

Против женщины возбудили дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ. Теперь ей грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы от пяти до семи лет.

Ранее ФСБ в Ярославской области задержала москвича , подозреваемого в финансировании терроризма. Мужчина придерживался радикальных религиозных взглядов и переводил деньги человеку, против которого возбудили дело об участии в террористической организации.

Мигранты Терроризм ФСБ
24 сентября 2024, 09:34
Подростков-поджигателей вертолета на военном аэродроме арестовали в Омске
РИА «Новости»
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Двух 16-летних подростков арестовали в Омске по делу о поджоге вертолета Ми-8 на военном аэродроме. Об этом сообщила пресс-служба Омских судов.

Двух 16-летних жителей Омска заключили под стражу по обвинению в терроризме. Суд арестовал каждого из фигурантов на два месяца, до 21 ноября 2024 года.

Вертолеты Суд Военные СИЗО
24 сентября 2024, 00:04
Гражданина США осудили в Калининграде за попытку похищения сына
Unsplash
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В Калининграде гражданина США осудили на шесть лет лишения свободы за похищение четырехлетнего сына, с которым он затем попытался пересечь государственную границу РФ. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Мальчик является гражданином России. Отец ребенка прибыл в Калининград, чтобы встретиться с сыном, прошлым летом. Согласия матери на вывоз ребенка за пределы страны он не получил.

Мужчина якобы взял сына на прогулку, отвез на машине в поселок Липовка в Мамоновском городском округе, откуда и хотел увезти его за пределы России.

«При попытке пересечения границы через лес и болотистую местность мужчина был задержан сотрудниками Пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Калининградской области», - уточнили в суде.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетнего и покушении на пересечение госграницы без действительных документов на право выезда из РФ и надлежащего разрешения.

Похитителя приговорили к шести годам исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

Ранее в Саратовской области похитили местную предпринимательницу , возбуждено уголовное дело.

США Уголовное дело Суд Дети Калининград
23 сентября 2024, 22:47
Уголовное дело о похищении женщины возбудили в Саратовской области
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело после похищения группой неизвестных жительницы города Балаково Саратовской области. Об этом порталу «СарИнформ» сообщили в управлении регионального СК.

Дело возбудили по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Идет расследование, пропавшую ищут следователи и сотрудники МВД.

Речь идет о местной 47-летней предпринимательнице. До этого в социальных сетях сообщили, что женщину якобы похитили 22 сентября. Неизвестные в масках затолкали ее в белую Toyota RAV4 около 23:00 по московскому времени на Бульваре Роз, а затем увезли.

В начале сентября семейная пара пыталась похитить чужого ребенка в Краснодаре. Преступление предотвратил отец мальчика, прибежавший на крики детей во дворе.

В Калужской области продолжился судебный процесс над семьей Новиковых, похитивших ребенка прошлой осенью ради выкупа в полтора миллиона рублей. Следующее заседание состоится 29 октября.

Саратов Уголовное дело Женщины Следственный комитет России

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