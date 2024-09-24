Экс-футболист сборной России получил почти 10 лет ИК строгого режима за наркотики

В материалах дела говорится, что Бугаева задержали в октябре 2023 года, когда он забрал из тайника наркотики общей массой 494,8 грамма. Координаты «закладки» бывший футболист получил по СМС от своего дилера.

По версии следствия, экс-футболист купил запрещенные вещества для дальнейшей перепродажи. После задержания Бугаев заявил, что продавать наркотики не хотел, а планировал помочь полиции выйти на торговцев дурманом.

После судебного заседания спортсмен полностью признал вину и раскаялся. При вынесении приговора суд учел наличие у Бугаева ребенка, а также многочисленные награды за успехи в спорте. Приговор уже вступил в законную силу.

Алексей Бугаев выступал за московские футбольные клубы «Торпедо» и «Локомотив», играл за «Томь» и «Краснодар». В сборной России спортсмен выступал семь раз, в том числе дважды на чемпионате Европы в 2004 году.

После задержания краснодарскими полицейскими Алексей Бугаев готовил иск к правоохранителям за публикацию видео из отдела. Об этом 360.ru сообщала представляющая интересы бывшего спортсмена Екатерина Маличенко.

Она пояснила, ее подзащитный вины не признал, а в следственном изоляторе потерпел сильные моральные и физические страдания. В этой связи он потребовал пять миллионов рублей от краевого главка МВД.