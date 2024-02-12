12 февраля 2024, 19:01

Экс-директору московской клиники предъявили обвинение по делу о смерти пациентки

РИА «Новости»
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Бывшего генерального директора московской клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского обвинили в оказании услуг, повлекших смерть пациентки. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека (статья 238 Уголовного кодекса Российской Федерации)», - уточнили в ведомстве.

Серебрянского задержали 10 февраля в аэропорту по прилете из Турции и отвезли в следственный изолятор. Он сбежал из страны в 2021 году, скрываясь от правосудия. По делу о смерти пациентки уже осудили двух бывших коллег гендиректора.

Во время расследования выяснилось, что в клинике выдавали фальшивые свидетельства о смерти. Вскрытия практически не проводились: из 250 проверенных случаев процедуру осуществили только в восьми.

Кроме того, Савеловский суд Москвы обязал клинику «Медицина 24/7» выплатить 50 миллионов рублей родственникам продюсера Владимира Арцибашева , который умер в этой больнице в октябре 2019 года. Его вдова утверждала, что бизнесмена лечили неправильно.

Уголовное дело Больницы Медицина Следственный комитет России Москва
12 февраля 2024, 18:20
Астраханец изнасиловал и выбросил с пятого этажа беременную знакомую
РИА «Новости»
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Мужчина изнасиловал беременную женщину и столкнул ее с пятого этажа в Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По предварительной версии, подозреваемый находился в квартире со своей знакомой, которая ждала ребенка. Пьяный мужчина изнасиловал астраханку и совершил «иные действия сексуального характера».

Чтобы скрыть следы преступления, он ударил жертву, а затем вытолкнул в открытое окно. Пострадавшая упала с высоты пятого этажа и получила многочисленные травмы. Женщину госпитализировали, но ребенка спасти не удалось.

Подозреваемый попытался скрыться, но его оперативно задержали сотрудники полиции. В настоящее время он находится под стражей. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Тюменской области арестовали мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку в купе поезда в октябре 2023 года.

Уголовное дело Преступления Женщины Мужчины Изнасилования Полиция
12 февраля 2024, 17:03
Срезавших скальп с подростка в Электростали приговорили к колонии
РИА «Новости»
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Насильно срезавшие ножом окрашенный ирокез вместе с кожей с головы 19-летнего подростка обвиняемые в хулиганстве отправились в колонию общего режима на три года и шесть месяцев. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, такое решение вынес Электростальский городской суд.

Фигурантов дела признали виновными в причинении вреда средней тяжести из хулиганских побуждений, а также в применении насилия и угрозах. Кроме вынесенного решения по уголовным делам, суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. Теперь подсудимые обязаны выплатить 750 тысяч рублей пережившим нападение подросткам.

Пьяные мужчины напали на молодых людей в Электростали в июле прошлого года. Нетрезвым хулиганам не понравилось, что у одного из встретившихся им подростков окрашены волосы.

Сначала злоумышленники угрожали молодым людям, а после один из них достал нож и срезал волосы с головы парня, срезав также часть кожи. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение городской больницы, где ему оказали помощь.

По словам представителя лечебного учреждения Антона Мелешкина, полученные пострадавшим раны сильно кровоточили. Поэтому в больнице пациента оставили на 10 дней.

После лечения пострадавшего ждет долгая реабилитация. Врачи планировали провести пластическую операцию на коже головы, а также пересадку волос на пострадавшие участки.

Насильно срезавшие ножом окрашенный ирокез вместе с кожей с головы 19-летнего подростка обвиняемые в хулиганстве отправились в колонию общего режима на три года и шесть месяцев. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области , такое решение вынес Электростальский городской суд.

Уголовное дело Суд Электросталь
12 февраля 2024, 16:44
«Познакомились в такси». Знакомая убитой в Новосибирске женщины рассказала об обвиняемом
РИА «Новости»
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Тела пропавших без вести в конце января женщины и ее пятилетней дочери новосибирские следователи обнаружили в разных районах области. Подозреваемым в расправе оказался сбежавший из России в Казахстан житель областного центра. Его задержали в Туркестанской области соседней страны при попытке пересечь границу для дальнейшего бегства. Знакомая убитой в беседе с «360» заявила, что на преступление злоумышленника толкнули заработки погибшей женщины.

По его словам, женщина с дочкой переехали в Новосибирск несколько лет назад. Там у нее уже была квартира и хорошая работа. С предполагаемым убийцей она познакомилась в такси, мужчина втерся к ней в доверие.

«Она пропала, когда поехала ставить сигнализацию на машину, которую купила с его помощью. Просто перестала выходить на связь, а когда начали писать через мессенджер, то отвечал уже он», - заявила знакомая погибшей.

Также собеседница «360» добавила, что в первые часы мужчина заявлял, что женщина с ребенком уже спят, поэтому будить их не будет. Когда на следующий день на номер начали звонить, то он просто сбрасывал трубку. Обеспокоенная судьбой подруги обратилась в полицию.

Женщина считает, что именно этот человек расправился с ее подругой и ее дочерью. По ее словам, мужчина воспользовался тем, что мать с ребенком могли нуждаться в помощи после переезда.

«Были они любовниками или нет - я не знаю. Она нам не говорила. Человек просто ей помогал. <…> Она переехала в купленную квартиру, у нее была работа. Все было хорошо, пока не появились дополнительные деньги, а он про них узнал», - пояснила собеседница «360» мотивы подозреваемого.

Она подчеркнула, что мужчина, которого она считает виновным в убийстве знакомой и ее пятилетней дочки, сам приехал в Россию из Таджикистана. Он прославился как боец MMA. В Сети есть видео, где он выходил на ринг с флагами двух стран.

По данным областного главка СК , мать и пятилетняя дочь пропали в 20-х числах января. В ходе оперативных действий криминалисты обнаружили труп женщины в Тогучинском районе, а девочку нашли мертвой в пригороде Новосибирска.

Сейчас следователи договариваются с коллегами из Казахстана об экстрадиции обвиняемого в двойном убийстве.

Казахстан Убийства Дети СК РФ Россия Сибирь Таджикистан
12 февраля 2024, 16:11
Подозреваемых в ограблении бойца СВО в Приморье подростков задержали
РИА «Новости»
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Подростков, подозреваемых в нападении на участника специальной военной операции, задержали в Уссурийске. Об этом сообщили в пресс-службе Управления СК России по Приморскому краю.

«Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю <…> задержаны подростки, избившие участника СВО и похитившие у него имущество», - отметили в ведомстве.

По версии следствия, в конце января толпа подростков «под предлогом мнимых долговых обязательств» проникла в квартиру к бойцу СВО. Хулиганы избили военнослужащего и украли у него имущество на семь тысяч рублей. Происходящее они сняли на камеру мобильного телефона.

По данному факту возбудили сразу два уголовных дела. Одно из них - по статье о халатности. Региональный главк СК России связал совершенное преступление с некачественной работой органов системы профилактики. В ведомстве уточнили, что ранее уже происходили ситуации, при которых нужно было побеседовать с семьями подростков.

Второе дело по статье о грабеже возбудили полицейские. Следователи изъяли материалы из органов внутренних дел и приняли в производство.

Уголовное дело Ограбления СК РФ

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