Экс-директору московской клиники предъявили обвинение по делу о смерти пациентки

Тела пропавших без вести в конце января женщины и ее пятилетней дочери новосибирские следователи обнаружили в разных районах области. Подозреваемым в расправе оказался сбежавший из России в Казахстан житель областного центра. Его задержали в Туркестанской области соседней страны при попытке пересечь границу для дальнейшего бегства. Знакомая убитой в беседе с «360» заявила, что на преступление злоумышленника толкнули заработки погибшей женщины.

По его словам, женщина с дочкой переехали в Новосибирск несколько лет назад. Там у нее уже была квартира и хорошая работа. С предполагаемым убийцей она познакомилась в такси, мужчина втерся к ней в доверие.

«Она пропала, когда поехала ставить сигнализацию на машину, которую купила с его помощью. Просто перестала выходить на связь, а когда начали писать через мессенджер, то отвечал уже он», - заявила знакомая погибшей.

Также собеседница «360» добавила, что в первые часы мужчина заявлял, что женщина с ребенком уже спят, поэтому будить их не будет. Когда на следующий день на номер начали звонить, то он просто сбрасывал трубку. Обеспокоенная судьбой подруги обратилась в полицию.

Женщина считает, что именно этот человек расправился с ее подругой и ее дочерью. По ее словам, мужчина воспользовался тем, что мать с ребенком могли нуждаться в помощи после переезда.

«Были они любовниками или нет - я не знаю. Она нам не говорила. Человек просто ей помогал. <…> Она переехала в купленную квартиру, у нее была работа. Все было хорошо, пока не появились дополнительные деньги, а он про них узнал», - пояснила собеседница «360» мотивы подозреваемого.

Она подчеркнула, что мужчина, которого она считает виновным в убийстве знакомой и ее пятилетней дочки, сам приехал в Россию из Таджикистана. Он прославился как боец MMA. В Сети есть видео, где он выходил на ринг с флагами двух стран.

По данным областного главка СК , мать и пятилетняя дочь пропали в 20-х числах января. В ходе оперативных действий криминалисты обнаружили труп женщины в Тогучинском районе, а девочку нашли мертвой в пригороде Новосибирска.

Сейчас следователи договариваются с коллегами из Казахстана об экстрадиции обвиняемого в двойном убийстве.