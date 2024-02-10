Экс-директора клиники «Медицина 24/7» задержали в Москве

«Медицина 24/7» оказалась в поле зрения правоохранительных органов из-за сотрудничества частной клиники с Центральным научно-исследовательским институтом туберкулеза (ЦНИИТ), который должен был проводить патологоанатомические вскрытия пациентов, умерших в больнице. Как выяснилось, из 250 проверенных случаев процедуру сделали только в восьми.

Остальные свидетельства о смерти врачи ЦНИИТ оформляли по документам «Медицины 24/7» и заявлениям родственников об отказе вскрытия.

По данным ведомства, в 2021 году Серебрянский сбежал из страны, пытаясь скрыться от уголовного преследования. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Накануне Серебрянского задержали по прилете из Турции в аэропорту. Его сразу же увезли в изолятор.

Сейчас с ним работают следователи. Вскоре ему предъявят обвинение. По делу о смерти пациентки уже осудили двух бывших коллег Серебрянского.

Клиника «Медицина 24/7» связана с другим скандалом. Осенью 2019 года там скончался продюсер и бизнесмен Владимир Арцибашев. Его экс-супруга Анжелика Хачатурьян обвинила врачей в смерти мужчины, указав на неправильное лечение. Она хотела провести экспертизу с привлечением американских специалистов. Однако ей долго не отдавали тело.

В итоге родственники Арцибашева на протяжении года обивали пороги суда и добились компенсации от клиники в 50 миллионов рублей.