10 февраля 2024, 16:11

Экс-директора клиники «Медицина 24/7» задержали в Москве

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В Москве задержали бывшего генерального директора и главврача клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского. Он проходит по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть пациентки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Медицина 24/7» оказалась в поле зрения правоохранительных органов из-за сотрудничества частной клиники с Центральным научно-исследовательским институтом туберкулеза (ЦНИИТ), который должен был проводить патологоанатомические вскрытия пациентов, умерших в больнице. Как выяснилось, из 250 проверенных случаев процедуру сделали только в восьми.

Остальные свидетельства о смерти врачи ЦНИИТ оформляли по документам «Медицины 24/7» и заявлениям родственников об отказе вскрытия.

По данным ведомства, в 2021 году Серебрянский сбежал из страны, пытаясь скрыться от уголовного преследования. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Накануне Серебрянского задержали по прилете из Турции в аэропорту. Его сразу же увезли в изолятор.

Сейчас с ним работают следователи. Вскоре ему предъявят обвинение. По делу о смерти пациентки уже осудили двух бывших коллег Серебрянского.

Клиника «Медицина 24/7» связана с другим скандалом. Осенью 2019 года там скончался продюсер и бизнесмен Владимир Арцибашев. Его экс-супруга Анжелика Хачатурьян обвинила врачей в смерти мужчины, указав на неправильное лечение. Она хотела провести экспертизу с привлечением американских специалистов. Однако ей долго не отдавали тело.

В итоге родственники Арцибашева на протяжении года обивали пороги суда и добились компенсации от клиники в 50 миллионов рублей.

Задержания Уголовное дело Скандалы Врачи Москва
10 февраля 2024, 16:50
Суд арестовал предполагаемого организатора поджога дома участника СВО под Истрой
Соцсети
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Суд постановил взять под арест мужчину, обвиняемого в организации поджога дома участника спецоперации под Истрой. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Мужчину арестовали до 18 марта. Его обвиняют не только в поджоге, но и в совершении других преступлений, в том числе в покушении на убийство и вымогательстве. Возможного преступника правоохранители задержали в аэропорту Внуково при попытке бегства.

Под стражу также взяли двух предполагаемых исполнителей. Двух мужчин обвинили в поджоге и покушении на убийство. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в ГСУ Следственного комитета России.

В беседе с «360» жена участника СВО Елена рассказала, что семье угрожали и вымогали деньги. По ее словам, версию поджога подтвердили пожарные службы. Она отметила, что все случилось утром - она увидела вспышку и черный дым. Женщина попыталась потушить пламя и спасти домашних животных. Из-за пожара ей пришлось спрыгнуть со второго этажа, она получила ожоги.

Убийства Поджоги Суд Истра Преступления
10 февраля 2024, 14:14
Девочка ударила ножом мать в Подмосковье
РИА «Новости»
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В Подмосковье 15-летняя девочка ударила ножом собственную мать. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.

Школьница нанесла матери множественные ранения. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Бастрыкин поручил ГСУ Следкома России по Московской области доложить об обстоятельствах происшествия, установленных во время следствия.

Накануне полицейские задержали в Москве местного жителя, подозреваемого в ранении пассажира в метро. На станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии метро между двумя мужчинами произошел конфликт. Во время потасовки один из них вонзил острый предмет в спину оппонента и скрылся.

Уголовное дело Преступления Россия Следственный комитет России
10 февраля 2024, 00:49
Мошенники начали обманывать россиян при помощи мобильных банков
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Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они звонят и требуют установить обновление мобильного банка со стороннего ресурса, предупредил в беседе с Lenta.ru руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura группы компаний «Солар» Александр Вураско.

Злоумышленники звонят по телефону и вынуждают установить обновление на мобильный банк под угрозой блокировки средств. Так они вынуждают жертву устанавливать на телефон программу удаленного доступа, пояснил специалист.

«Особенность нового витка мошенничеств заключается в том, что злоумышленники не ведут долгих подготовительных бесед, а сразу же под угрозой блокирования счетов уговаривают человека установить на телефон соответствующее программное обеспечение», - предупредил Вураско.

Эксперт посоветовал не доверять тем, кто якобы звонит из банка, и тем более не выполнять их требований. На телефон необходимо установить противовирусные программы, а также не скачивать приложения из непроверенных источников.

Каждый десятый россиянин в 2023 году пострадал от киберпреступников , заявили эксперты Банка России. Чаще всего жертвами мошенников в прошлом году становились работающие женщины от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования.

Банки Мошенничество Смартфоны
09 февраля 2024, 23:51
Осужденный экс-полковник Захарченко попытался стать добровольцем СВО
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Бывший замначальника ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко, которого обвинили в коррупционных махинациях более чем на 1,4 миллиарда рублей, теперь сидит в штрафном изоляторе ИК-5 УФСИН России по Мордовии. Об этом сообщило издание «Ведомости» в Telegram-канале.

Как заявили адвокаты мужчины, причиной таких мер стала якобы попытка бывшего полковника записаться добровольцем в зону специальной военной операции России.

В мае 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 16 годам колонии и обязал выплатить штраф в размере 470 миллионов рублей. Как установили следователи, Захарченко в период с 2017 по 2016 год получал взятки от организованной преступной группы, контролирующей несколько фиктивных организаций, которые занимались тем, что распоряжались деньгами на их счетах и проводили незаконные банковские операции.

В ноябре прошлого года стало известно, что суд изъял у Захарченко и его семьи 50 миллионов рублей. По данным прокуратуры Москвы, бывший полковник МВД и его родственники тратили коррупционные деньги на ювелирные украшения, дорогие аксессуары и недвижимость.

Суд Россия Деньги

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