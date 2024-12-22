22 декабря 2024, 17:53

Экс-директора «Главзарубежстроя» Ледовского отправили в СИЗО

РИА «Новости»
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Задержанного в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве бывшего генерального директора ЗАО «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского арестовали. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что вместе с бывшим предпринимателем правоохранители задержали еще одного человека, подозреваемого в соучастии в преступлении.

После задержания Ледовского и второго подозреваемого доставили к следователю на допрос, который подал ходатайство в суд для избрания меры пресечения.

«Оба фигуранта заключены под стражу», - заявил источник.

Компания «Главзарубежстрой» занималась строительством по государственным контрактам МИД России, Управления делами президента, Минкультуры, Минэкономразвития и ФГУП «Госзагрансобственность». Два года назад фирма обанкротилась. Официального подтверждения задержания и ареста бывшего генерального директора компании пока нет.

На этой неделе Ленинский районный суд Курска арестовал генерального директора областной Корпорации развития Владимира Лукина по делу о мошенничестве. По версии следствия, чиновник вместе со своими подчиненными завысил сметы на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах. Общая сумма ущерба региональному бюджету превысила 800 миллионов рублей.

Уголовное дело Коррупция Мошенничество Бизнес Аресты
22 декабря 2024, 08:40
Студента российского вуза задержали за вербовку знакомых в ряды террористов
РИА «Новости»
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Силовики в Москве задержали студента Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы по обвинению в попытки вербовки знакомых в ряды террористической организации. Об этом сообщил ТАСС.

Задержанным оказался Арби Умарович Дукаев, студент второго курса Ф ГАОУ ВО «РУДН имени Патриса Лумумбы», ранее не судимый, не трудоустроенный, имеющий гражданство России и высшее образование. Ему предъявили обвинение по статье «Вербовка, склонение или вовлечение лица в совершение теракта».

В Останкинском суде Москвы уточнили, что фигуранта отправили под стражу до 21 января 2025 года. При этом сам подозреваемый просил отправить его под домашний арест, так как ему необходимо ухаживать за тяжелобольным отцом. Суд эти доводы не принял и отправил его под стражу.

Ранее трех мужчин осудили за терроризм в Запорожской области.

Уголовное дело Суд Терроризм
22 декабря 2024, 04:31
В Москве и Подмосковье насчитали более 10 диверсий за день
Unsplash
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Более 10 поджогов и запусков фейерверков случилось в Москве и Подмосковье 21 декабря. В большинстве случаев преступления совершили пожилые люди, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«За минувшие сутки зафиксировано более 10 поджогов банкоматов, взрывов фейерверков и петард в торговых центрах и других общественных местах», - сказал он.

Полиция задержала нарушителей. Собеседник агентства сообщил, что среди них много пожилых людей. Все диверсанты действовали по указке телефонных мошенников.

Несмотря на принуждение, пироманам грозит реальное наказание по тяжкой статье. Поджог банкомата на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге полиция квалифицировала как теракт. По вменяемой статье 68-летняя подозреваемая может получить до 20 лет тюрьмы.

Самыми обсуждаемыми случаями стали поджоги пиротехники в столичных торговых центрах и в отделении почты в Химках. Один из подозреваемых успел «наследить» дважды - после салюта в МФЦ он принес фейерверк к отделу полиции.

Поджоги Терроризм Мошенничество
22 декабря 2024, 03:41
МВД классифицировало взрыв в отделении банка в Петербурге как теракт
РИА «Новости»
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Правоохранители классифицировали взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте, который устроила пенсионерка, как теракт. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 68-летняя женщина действовала по указанию злоумышленников, склонивших ее к совершению преступления. Их личности устанавливаются.

Следователи завели уголовное дело по статье «Террористический акт». За поджог банка пенсионерке грозит 20 лет лишения свободы.

Жительница Петербурга устроила взрыв в отделении банка, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Она залила горючую смесь в банкомат и подожгла его. Свои действия женщина снимала на видео.

После взрыва в помещении на Среднеохтинском проспекте вылетели окна и двери. Петербурженка скрылась с места ЧП, позже задержали в ее квартире на Большеохтинском проспекте.

Ранее мужчина подорвал неизвестный предмет в помещении с банкоматами на бульваре Яна Райниса в Москве. Подрывника оперативно нашли и задержали.

Санкт-Петербург Уголовное дело Банки Поджоги Взрывы Женщины
22 декабря 2024, 01:05
Женщина в Анапе пыталась поджечь банкомат и запустила салют возле МВД
РИА «Новости»
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Жительница Анапы запустила фейерверк возле здания полиции и пыталась поджечь банкоматы. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

«Женщина, находясь в парковой зоне возле городского отдела МВД, запустила в воздух фейерверк», - отметили в сообщении.

После этого она пришла к отделению банка и попыталась облить банкоматы бензином, который принесла с собой. Прохожие помешали женщине совершить поджог, они вызвали сотрудников полиции.

Правоохранители выяснили, что злоумышленницей оказалась 59-летняя местная жительница. Она действовала по указанию незнакомцев, которые связались с ней по телефону. Мотивы поступка выясняются.

На этой неделе атаки на отделения банков произошли в нескольких городах. В Красноярске студентка облила бензином аппараты в отделении финансовой организации и подожгла. Накануне юноша взорвал салюты в отделении банка в Балашихе по заданию украинских кураторов.

Банки Поджоги Бензин Женщины Полиция Краснодарский край Анапа

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