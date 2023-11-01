Экс-депутата Соколова заподозрили в поджоге ресторана в Ярославле
Бывшего депутата городской думы Дмитрия Соколова заподозрили в поджоге ресторана в центре Ярославля, где пострадала женщина. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах региона.
По данным источника, в помещение ресторана кинули «неустановленный предмет с легковоспламеняющейся жидкостью».
«В поджоге подозревается бывший депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов», - сообщил собеседник агентства.
Подозреваемого задержали, добавил источник.
Около полуночи 30 октября неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в кафе «Сквер» на проспекте Ленина в Ярославле, после этого в заведении начался пожар. Пострадала 37-летняя женщина. Ее госпитализировали, врачи поставили диагноз - ожоги второй и третьей степени. Другие посетители кафе остались невредимы.