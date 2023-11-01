01 ноября 2023, 00:45

Экс-депутата Соколова заподозрили в поджоге ресторана в Ярославле

Pixabay
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Бывшего депутата городской думы Дмитрия Соколова заподозрили в поджоге ресторана в центре Ярославля, где пострадала женщина. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По данным источника, в помещение ресторана кинули «неустановленный предмет с легковоспламеняющейся жидкостью».

«В поджоге подозревается бывший депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов», - сообщил собеседник агентства.

Подозреваемого задержали, добавил источник.

Около полуночи 30 октября неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в кафе «Сквер» на проспекте Ленина в Ярославле, после этого в заведении начался пожар. Пострадала 37-летняя женщина. Ее госпитализировали, врачи поставили диагноз - ожоги второй и третьей степени. Другие посетители кафе остались невредимы.

Поджоги Пожары
01 ноября 2023, 00:48
Школьного учителя в Пензе обвинили в совращении малолетней ученицы
РИА «Новости»
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Учителя из пензенской школы заподозрили в совращении двух несовершеннолетних, с одной из которых мужчина вступал в интимную близость. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительно установлено, что в 2019 году учитель одной из школ Пензы неоднократно вступал в интимную связь с учащейся восьмого класса, а в 2023 году подозреваемый отправлял другой девочке интимные фотографии», - сказано в сообщении.

Как заявили в СК РФ, уголовное дело возбудили против 45-летнего преподавателя. Его обвинили по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Сейчас мужчину уже задержали и решают вопрос о мере пресечения. Наказание по таким преступлениям предусматривает до четырех лет заключения под стражу.

Ранее в Екатеринбурге осудили 85-летнего тренера на два года колонии. Мужчину обвинили в домогательствах к одной из учениц. По словам девочки, учитель приставал к ней. После случившегося она рассказала о ситуации родителям. Сам педагог не признал вину и заявил, что ученица отомстила ему за недопуск к занятиям.

Дети Школы Педофилы Учителя
01 ноября 2023, 00:01
Подсудимый кавказец пырнул ножом потерпевшего после суда в Балашихе
Freepik
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Подсудимый в Балашихе пробил заявителю голову ножом, потому что тот не дал мужчине избежать наказания за содеянное. Об этом рассказало издание Readovka в Telegram-канале.

Решить вопрос кулаками Нападение произошло после выигранного дела потерпевшим по имени Александр. Мужчина вышел из зала суда вместе со своей подругой. Однако на улице его ждали злоумышленники на Audi без номеров. Подсудимый, разъяренный кавказец по фамилии Багманян, вместе с другом вышел из машины и направился к заявителю.

Он начал угрожать мужчине и его подруге, держа в руках тормозной диск. Александр постарался привлечь внимание прохожих, чтобы спугнуть дебошира. Однако Багманяна еще больше разозлила ситуация, он достал нож и пырнул потерпевшего в голову. Когда в скандал вмешались другие люди, нападавшие сбежали.

Как все начиналось Конфликт между Александром и Багманяном начался около двух лет назад. Кавказец под запись видеорегистратора разбил потерпевшему крышу машины. Когда мужчина попытался восстановить справедливость, ему отказали в возбуждении уголовного дела. Он много раз обжаловал решение правоохранительных органов, но результата не было - из-за перехода дела в разные инстанции его данные якобы потерялись.

Свобода за деньги Потом Александр обратился в мировой суд, который постановил выплату компенсации потерпевшему размером в 20 тысяч рублей. Багманяна положение дел не устроило, он заявил, что и так заплатил 200 тысяч рублей, чтобы «отмазаться», а тут снова просят доплатить.

По словам избитого, когда кавказец спорил с заявителем после суда, он проговорился, что нужные люди уже «в отделе». Побои с лица мужчины сняли, он опять обратился в полицию. Теперь возбудили новое уголовное дело.

Драки Суд Поножовщины Полиция
31 октября 2023, 18:54
Обвиняемым в растрате более 1,6 миллиарда рублей вынесли приговор в Москве
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Наталье Асанович, Жасулану Тулепбекову и Денису Ширяеву вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о растрате более 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы.

По информации ведомства, Асанович, будучи членом совета директоров, с февраля 2016 г. по июль 2019 г. в составе организованной группы заключила кредитные договоры с подконтрольными компаниями. Они не вернули эти средства и распорядились ими по своему усмотрению.

Их приговорили к лишению свободы на 4,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей каждому. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее суд в Москве заочно приговорил к реальному сроку мужчину за отмывание 358 миллионов рублей , предоставленных государством для разработки лекарств. Злоумышленника объявили в международный розыск.

Прокуратура РФ Мошенничество Москва 2023
31 октября 2023, 18:27
Мужчину избили в одном из баров Красногорска
Pxhere
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В полицию обратился 41-летний мужчина, который заявил, что «получил телесные повреждения» в одном из баров на Красногорском бульваре. При этом со встречным заявлением к правоохранителям обратился другой участник конфликта. Он попросил привлечь к ответственности заявителя, сообщив, что тот угрожал ему и оскорблял. Об этом «360» сообщили в УМВД России по Красногорску.

«Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», - рассказали в ведомстве.

Ранее три иностранца подрались с работниками бара в Москве. Участниками потасовки стали египтянин, израильтянин и иорданец. Они ворвались в еще закрытый бар и требовали выпивку, в итоге сотрудникам питейного заведения пришлось выгнать непрошенных гостей.

Красногорск МВД РФ

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