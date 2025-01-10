10 января 2025, 16:28

Экс-депутат Госдумы Абельцев возместил ущерб по делу о мошенничестве

РИА «Новости»
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Экс-депутат Госдумы Сергей Абельцев признал вину по делу о мошенничестве и полностью возместил ущерб. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Свою вину признаю, ущерб погашен, претензий со стороны потерпевшего нет», - заявил он на суде.

По данным следствия, Абельцев предлагал за вознаграждение трудоустройство помощником депутата, рассказав потерпевшему, что у него есть такая возможность. Предположительно, он взял у своей жертвы 10 миллионов рублей.

Ранее бывшему заместителю главы «Роскосмоса» Олегу Фролову , которого ранее обвиняли в мошенничестве при создании специального оборудования, предъявили еще одно обвинение - в получении взятки в особо крупном размере. Срок расследования дела продлили, Фролов и двое его подельников остаются в СИЗО.

Уголовное дело Суд Госдума РФ Мошенничество Депутаты
10 января 2025, 13:45
«Увлекался мотоциклами». Курского поджигателя школы назвали спокойным и стеснительным
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Подросток, который пытался поджечь школу в Курске, оставлял впечатление тихого и спокойного человека. Об этом 360.ru рассказала мать бывшей девушки задержанного старшеклассника.

«Раньше ничего не было такого. Тихий, спокойный, такой стеснительный мальчик был. Я бы никогда не подумала на него ничего», - объяснила она.

Женщина рассказала, что подросток не угрожал ее дочери. Девушка показывала матери свою переписку с бывшим возлюбленным, и в сообщениях не было никакой агрессии - пара разошлась без ругани. Жительница Курска добавила, что попытка поджога стала полной неожиданностью для нее.

«Просто в шоке была. Я бы ни за что не могла подумать об этом», - подчеркнула она.

Собеседница 360.ru также заявила, что 16-летний подросток увлекался мотоциклами и жил в полной семье.

«Он не обсуждал ни маму, ни папу, и никогда не жаловался. Я никогда не слышала, чтобы он жаловался. <… > Мама дома, папа работает. Когда Новый год отмечают - рано ложатся спать. Семья нормальная, полноценная», - отметила женщина.

Ранее старшеклассник разбил молотком стекло входной двери школы и попытался поджечь учебное заведение. СК возбудил против подростка уголовное дело. В Сети появлялась информация, что школьник мог так поступить из-за ссоры с девушкой.

Уголовное дело Пожары Школы Курская область
10 января 2025, 09:53
Контрабандиста с военным оборудованием поймали на Урале
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Российские правоохранители поймали россиянина, который занимался контрабандой военного оборудования в интересах иностранного государства. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

«Установлена причастность гражданина России к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения», - отметили в ведомстве.

Злоумышленник через транспортную компанию оформлял отправку груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона. По данным ФСБ, у россиянина не было необходимых документов для вывоза оборудования. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде.

Ранее по подозрению в госизмене задержали жителя Енакиева в ДНР. ФСБ установила, что мужчина неоднократно переводил деньги для финансирования ВСУ. В отношении него возбудили уголовное дело.

Челябинская область Контрабанда ФСБ
09 января 2025, 20:51
Экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского оставили под стражей
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Замоскворецкий суд Москвы продлил меру пресечения бывшему руководителю департамента культуры столицы Александру Кибовскому. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции.

Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Кибовского Александра Владимировича на срок два месяца семь суток», - сообщила пресс-служба.

Кибовский стал фигурантом дела о взяточничестве, также он проходит по одному эпизоду покушения на мошенничество. Его заподозрили в получении восьми взяток.

В августе суд уже продлевал арест Кибовского. Защита подала жалобу на постановление Замоскворецкого суда Москвы в вышестоящую инстанцию, однако Мосгорсуд отклонил ее.

После решения суда Кибовский подал прошение об отправке в зону СВО. Экс-министр заявил, что хочет приносить пользу родине во время разбирательств по делу.

Суд Аресты Москва
09 января 2025, 16:37
Полицейские нашли в Москве сеть притонов, замаскированных под массажные салоны
Пресс-служба МВД
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Московская полиция выявила сеть притонов для занятия проституцией, которые были замаскированы под массажные салоны. Об этом сообщили в МВД.

Оперативники при силовой поддержке столичных сотрудников МВД и СОБР Росгвардии Москвы задержали семерых участников противоправной деятельности и ее возможного организатора.

Позже полицейским удалось ликвидировать колл-центр в Иванове, который занимался координацией работы притонов, поддержкой сайта и подбором персонала.

Было заведено уголовное дело по статье об организации занятия проституцией. Подозреваемым предъявили обвинения. На время расследования они будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что легализация проституции в России недопустима, а ее сторонники являются «адвокатами дьявола».

Росгвардия Полиция Москва

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