Экс-чиновник Совфеда получил 16 лет колонии за двойное убийство

В материалах дела указали, что Коновалов расправился со своими родителям в феврале 2023 года и сам обратился в полицию. Сначала бывший чиновник заявил, что нашел мать и отца мертвыми, когда пришел к ним в квартиру. Но в ходе расследования и дальнейших допросов признался, что сам расправился с родными.

Lenta.ru напомнила, что референт аппарата одного из комитетов Совета Федерации сообщил в полицию об убийстве своих родителей - 72-летнего полковника Службы внешней разведки (СВР) в отставке Николая Коновалова и его 74-летней жены Валентины 6 февраля 2023 года.

В ходе допроса мужчина пояснил, что родители перестали отвечать на звонки, что стало причиной его приезда в квартиру. Но следователи установили, что Коновалов находился в доме матери и отца накануне, когда те еще были живы. В результате мужчина признался, что сам расправился с родными после ссоры, а потом имитировал свой приезд.

В минувшее воскресенье, 30 июня приморские следователи объявили о раскрытии убийства 11-летнего школьника, совершенное 30 лет назад. Криминалисты установили, что виновным стал мужчина, который в 1993 году работал сторожем в местном совхозе. В ходе ссоры с мальчиком он задушил ребенка и оставил его тело в лесу.