18 апреля 2024, 10:00

Экс-чиновнице в Приморье предъявили окончательное обвинение в коррупции

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В Приморье закончили расследовать уголовное дело против бывшей чиновницы Натальи Соколовой. Ей предъявили окончательное обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, экс-директор департамента земельных имущественных отношений Приморского края Наталья Соколова в 2015 году от лица департамента сдала в аренду, не имея на то права, юрлицу земельный участок на улице Спортивная во Владивостоке. Она также незаконно разделила этот участок.

В 2016 году от Соколова от имени департамента подписала договор купли-продажи земли на сопке Шошина с пятью горожанами. Они построили на территории 13 гаражей, общая площадь которых составила 260 «квадратов». Однако по договору они получили более 11 тысяч квадратных метров, заплатив три миллиона рублей, что составляет 5% от кадастровой цены. Рыночная стоимость участка на момент заключения договора превышала 63 миллиона рублей. В последствии, проведя несколько сделок, собственником земли стало ООО «Специализированный застройщик „Смарт Девелопмент“».

В 2021 году Соколова помогла бизнесмену получить земельные участки во Владивостоке. За это он построил во дворе ее коттеджа бассейн более чем за миллион рублей.

Соколову отправили в изолятор, ее имущество свыше чем на 16 миллионов рублей арестовали.

Ранее осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Вера Новосельская решила отправиться в зону СВО. Она подала соответствующее заявление.

Уголовное дело Коррупция Приморье Чиновники
18 апреля 2024, 09:57
Дело бурятской ОПГ «Комсомольцы» передали в суд
Пресс-служба Следственного комитета
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В Бурятии пройдет суд над девятью участниками группировки «Комсомольцы» по делу о разбое и двойном убийстве в Муйском районе в 2013 году. Следователи завершили расследование и передали материалы для рассмотрения по существу, сообщил Следком республики.

«Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила пресс-служба.

Девять мужчин в возрасте от 37 до 59 лет обвинили в создании банды, убийстве двух человек, разбое с применением оружия и умышленном поджоге. Большинство фигурантов дела жили в городе Бодайбо в Иркутской области. Выйти на них удалось при расследовании других уголовных дел.

По версии следствия, в 2013 году лидер группировки «Комсомольцы» или «Спортсмены» решил устранить конкурентов в сфере незаконного оборота золота. Пятеро стрелков, два наблюдателя и водитель устроили засаду двум мужчинам, которые возвращались из соседнего региона после продажи незаконно добытого драгметалла.

На проселочной дороге у поселка Таксимо машину обстреляли, и она съехала в кювет. Водитель умер, его напарник попытался сбежать, но его убили. Подозреваемые забрали более 11 миллионов рублей, подожгли машину через фитиль в бензобаке и скрылись.

Полиция задержала участников ОПГ , в которую вошли чиновники Минэкономразвития и ставропольские бизнесмены. Они хотели завладеть предприятием в Минеральных Водах.

Уголовное дело Суд Приговоры Следственный комитет России Бурятия
18 апреля 2024, 06:38
Изъятую у пьяного главы МЧС Чечни машину разыскивали в Канаде
Пресс-служба МЧС
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Главу МЧС Чечни Алихана Цакаева задержали в Дагестане за пьяную езду и попытку сбить полицейских. Он управлял иномаркой, которую разыскивал Интерпол Канады, сообщил Telegram-канал Readovka.

По информации канала, пьяный Алихан Цакаев ехал по встречной полосе в районе ФКПП «Герзель». В ответ на требование ДПС остановиться, он попытался сбить госавтоинспекторов. После этого выпустили «еж».

Мужчину задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения и без документов, а машину увезли на штрафстоянку. Дагестанские правоохранители выяснили, что авто разыскивала служба Интерпола Канады.

О том, что задержанный оказался высокопоставленным чеченским чиновником, узнали от подъехавшего к месту задержания экипажа ДПС Чечни. Алихана Цакаева планировали увезти в отдел МВД в Новолакском районе, однако, по информации канала, его забрали люди на трех автомобилях с проблесковыми маячками и наклейками «Спецназ-Ахмат». Машина тоже исчезла.

Задержание Алихана Цакаева показали «Известия». Мужчину выволокли из машины и уложили на асфальт.

Задержания Дагестан Чечня Канада Машины Аресты
18 апреля 2024, 04:20
В 2023 году в России по статьям о госизмене и шпионаже приговорили 48 человек
Unsplash
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Суды в России в 2023 году приговорили 48 человек по статьям о государственной измене и шпионаже. Такие данные следуют из статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ.

За шпионаж российские суды приговорили девять иностранцев, за госизмену вынесли приговор 39 россиянам. Еще двух человек осудили по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

За 2022 год за государственную измену приговорили 16 человек, за шпионаж осудили одного. В этом году расширили понятие госизмена, к нему причислили переход на сторону противника. В 2023 году в России ужесточили наказание по статье «Госизмена».

В Нижегородской области ранее арестовали мужчину , который снимал военные объекты и расклеивал листовки провокационного содержания. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Шпионаж Суд Военные Приговоры Россия
17 апреля 2024, 23:37
Бывший полицейский из Таджикистана изнасиловал 72-летнюю пенсионерку в Пушкино
РИА «Новости»
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Сотрудники уголовного розыска задержали в городе Пушкино Московской области подозреваемого в изнасиловании 72-летней пенсионерки. Задержанным оказался бывший полицейский из Таджикистана, сообщил «360» осведомленный источник.

После совершения преступления 39-летний мужчина залег на дно, а потом устроился работать в местный дом престарелых. Руководство заведения не знало о преступном прошлом нового сотрудника и приняло его на работу, отметил источник.

«Полиция вскоре вышла на его след, они узнали, что он работает в доме престарелых. В итоге его задержали. Сам преступник оказался бывшим полицейским, проработал 10 лет в республике Таджикистан в местной полиции», - рассказал собеседник издания.

По информации следствия, злоумышленник совершил насильственные действия, угрожая пенсионерке ножом. Задержанный свою вину не отрицал, против него возбудили уголовное дело и поместили под стражу, сообщили в издании «Пушкино сегодня». Правоохранители выясняют, был ли подозреваемый причастен к другим аналогичным преступлениям.

В Нижегородской области правоохранители задержали 23-летнего водителя такси, который подозревается в изнасиловании 19-летней девушки. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Преступления Мужчины Изнасилования Полиция Пушкино Таджикистан

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