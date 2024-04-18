Экс-чиновнице в Приморье предъявили окончательное обвинение в коррупции

По версии следствия, экс-директор департамента земельных имущественных отношений Приморского края Наталья Соколова в 2015 году от лица департамента сдала в аренду, не имея на то права, юрлицу земельный участок на улице Спортивная во Владивостоке. Она также незаконно разделила этот участок.

В 2016 году от Соколова от имени департамента подписала договор купли-продажи земли на сопке Шошина с пятью горожанами. Они построили на территории 13 гаражей, общая площадь которых составила 260 «квадратов». Однако по договору они получили более 11 тысяч квадратных метров, заплатив три миллиона рублей, что составляет 5% от кадастровой цены. Рыночная стоимость участка на момент заключения договора превышала 63 миллиона рублей. В последствии, проведя несколько сделок, собственником земли стало ООО «Специализированный застройщик „Смарт Девелопмент“».

В 2021 году Соколова помогла бизнесмену получить земельные участки во Владивостоке. За это он построил во дворе ее коттеджа бассейн более чем за миллион рублей.

Соколову отправили в изолятор, ее имущество свыше чем на 16 миллионов рублей арестовали.

Ранее осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Вера Новосельская решила отправиться в зону СВО. Она подала соответствующее заявление.