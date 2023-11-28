Экс-бойца ММА арестовали по делу о похищении и убийстве жительницы Новороссийска

Троих мужчин заподозрили в похищении и убийстве женщины в Новороссийске. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Один из задержанных - Карен Тороян - предположительно, бывший боец ММА, который шесть лет назад представил Армению на трех боях в смешанных единоборствах.

По данным собеседника агентства в правоохранительных органах, мужчины решили похитить 38-летнюю жительницу Новороссийска, однако замысел удался только со второго раза. В первый раз они напали на владельца автомобиля и спрятали его в багажник, чтобы использовать машину для преступления, однако тогда женщина не вышла из дома, и они отпустили пострадавшего. Через четыре дня злоумышленники завладели автомобилем Hyundai Matrix, снова затолкали водителя в багажник, напали на женщину возле дома, усадили в авто и отвезли в СНТ «Лесная поляна». Там, по предварительной информации, один из подельников отвел женщину в лес и многократно ударил ножом. Раненая умерла на месте, водителя иномарки отпустили позже.

Уголовное дело возбудили о похищении и убийстве. Всех троих подозреваемых поймали. Один из них - предварительно, именно тот, который зарезал женщину, - умер в отделе полиции от передозировки наркотиков. Рассматривается вопрос о взятии остальных двоих под стражу.

Экс-боец ММА (или его полный тезка с такой же датой рождения) был судим за вымогательство, сбыт наркотиков, кражу и хищение оружия.