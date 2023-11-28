28 ноября 2023, 14:18

Экс-бойца ММА арестовали по делу о похищении и убийстве жительницы Новороссийска

РИА «Новости»
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Троих мужчин заподозрили в похищении и убийстве женщины в Новороссийске. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Один из задержанных — Карен Тороян — предположительно, бывший боец ММА, который шесть лет назад представил Армению на трех боях в смешанных единоборствах.

Троих мужчин заподозрили в похищении и убийстве женщины в Новороссийске. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Один из задержанных - Карен Тороян - предположительно, бывший боец ММА, который шесть лет назад представил Армению на трех боях в смешанных единоборствах.

По данным собеседника агентства в правоохранительных органах, мужчины решили похитить 38-летнюю жительницу Новороссийска, однако замысел удался только со второго раза. В первый раз они напали на владельца автомобиля и спрятали его в багажник, чтобы использовать машину для преступления, однако тогда женщина не вышла из дома, и они отпустили пострадавшего. Через четыре дня злоумышленники завладели автомобилем Hyundai Matrix, снова затолкали водителя в багажник, напали на женщину возле дома, усадили в авто и отвезли в СНТ «Лесная поляна». Там, по предварительной информации, один из подельников отвел женщину в лес и многократно ударил ножом. Раненая умерла на месте, водителя иномарки отпустили позже.

Уголовное дело возбудили о похищении и убийстве. Всех троих подозреваемых поймали. Один из них - предварительно, именно тот, который зарезал женщину, - умер в отделе полиции от передозировки наркотиков. Рассматривается вопрос о взятии остальных двоих под стражу.

Экс-боец ММА (или его полный тезка с такой же датой рождения) был судим за вымогательство, сбыт наркотиков, кражу и хищение оружия.

Убийства Аресты Смешанные боевые искусства MMA
28 ноября 2023, 15:25
Суд Москвы заочно арестовал безбилетника за драку с контролером в автобусе
РИА «Новости»
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Тимирязевский районный суд Москвы заочно арестовал Ахмаджона Мамажонова за драку с женщиной-контролером в автобусе на срок один месяц и 12 суток. Злоумышленника объявили в розыск. Об этом сообщили столичные суды общей юрисдикции.

Сегодня суд постановил арестовать Мамажонова по части первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации на один месяц и 12 суток за драку с женщиной-контролером. Мужчина хотел бесплатно проехать на наземном общественном транспорте, но представитель власти ему помешала. Тогда он набросился на женщину с кулаками, а потом скрылся в неизвестном направлении. Злоумышленника объявили в розыск.

Решение вступит в силу после фактического задержания Мамажонова или передачи правоохранительным органам в случае депортации на территорию Российской Федерации.

Ранее еще одного безбилетника арестовали на полтора года за похожий инцидент в общественном транспорте.

Драки Суд Москва 2023
28 ноября 2023, 13:29
Полиция раскрыла хищение денег со счета умершей женщины в Москве
РИА «Новости»
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Московские полицейские раскрыли хищение около двух миллионов рублей со счета умершей жительницы Зеленограда. Двух подозреваемых задержали, сообщили в Telegram-канале пресс-служба МВД России.

По данным полиции, в 2020 году жители Свердловской области провернули схему по выводу денежных средств со счета умершей женщины. Тогда они работали в юридических фирмах и оформили задним числом фиктивные договоры на оказание услуг для погибшей. Через суд им вернули деньги в размере двух миллионов рублей.

Во время служебной командировки в Екатеринбург московские полицейские обнаружили злоумышленников и задержали их.

Против них возбудили дело о мошенничестве. Одного подозреваемого заключили под стражу, второго отпустили под залог и наложили запрет на определенные действия.

Неделей ранее полицейские раскрыли еще одну подобную схему аферистов. Карта погибшего в зоне спецоперации бойца полтора месяца служила источником дохода мошенникам. За это время злоумышленникам удалось снять с нее более миллиона рублей

Кражи Полиция Москва 2023
28 ноября 2023, 11:28
СК начал проверку после сообщения о выброшенной из окна школьнице в Москве
РИА «Новости»
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Следственный комитет начал предварительное разбирательство после происшествия в московской школе, где 13-летнюю девочку выбросили из окна одноклассники. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка ведомства.

По данным СК, 24 ноября в одном из учебных заведений в центре Москвы дети во время игры вытолкнули одноклассницу из окна. После происшествия началась проверка обстоятельств произошедшего. Следователи начали опрашивать свидетелей, учителей и директора учебного заведения.

По информации Telegram-канала Shot, школьницу выбросили в окно одноклассники во время перемены. Ее госпитализировали. Медики диагностировали ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в Долинске школьники избили первоклассника. Прокуратура начала проверку.

Преступления Следственный комитет России Москва 2023
28 ноября 2023, 11:21
Освобожденный из-под стражи экс-подозреваемый в убийстве челябинец станет фигурантом нового дела
Телеканал «360»
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Фигуранта уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске освободили из-под стражи. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по этому случаю, сообщила пресс-служба.

Убийство произошло 9 апреля, тело 17-летнего подростка нашли возле жилого дома. Возбудили уголовное дело по статьям 105 УК России «Убийство» и 213 УК России «Хулиганство».

Семь подозреваемых арестовали, еще троих объявили в розыск. Однако осенью появилась информация об освобождении одного из них. Следствие посчитало его непричастным к преступлению.

«Председатель СК России запросил доклад по озвученным в социальных сетях сведениям по уголовному делу об убийстве подростка в Челябинской области», - сообщили в ведомстве.

В результате Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения и угрозы убийством другому несовершеннолетнему, сообщило РИА «Новости». Его фигурантом может стать отпущенный из-под стражи 19-летний парень. По информации агентства, всплыла информация о его участии в нападении на другого подростка в 2020 году, угрозах пожаловавшимся родителям пострадавшего, участии в вымогательстве денег у школьников и других преступлениях.

Главу СКР также заинтересовало дело о нападении на врачей скорой помощи в Ленинском районе Челябинска. Они приехали к раненому мужчине, но он и его родственники стали вести себя агрессивно. «360» опубликовал видео с места произошедшего.

Уголовное дело Убийства Челябинск Аресты Следственный комитет России

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