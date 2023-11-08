Экс-боец ЧВК «Вагнер» отправлял школьнице интимные фотографии

«Он бы дальше людей резал». Сбивший мужчину с мачете в Люберцах водитель объяснил свой поступок

Ранившего женщину и подростка вооруженного мачете мужчину задержали только после того, как его сбила машина. Водитель иномарки Мугабил Гаджи оглы Бабаев в беседе с «360» заявил, что сделал так целенаправленно, чтобы остановить злоумышленника.

Он пояснил, что оба нападения произошли на его глазах. Но сначала большой нож он принял за муляж. Осознание того, что холодное оружие настоящее пришло, когда пострадавшая женщина упала на землю.

«Я развернулся. Увидел, что он идет, а за ним ребята - судебные приставы, и решил его сбить. Там просто рядом школа, а он бы дальше резал людей», - рассказал собеседник «360».

Водитель отметил, что, судя по поведению обладателя мачете, он находился в состоянии наркотического опьянения, потому что от удара он ничего не почувствовал. Только уже после задержания он начал прихрамывать.

«Он все равно агрессивный был, нападал на приставов. Я вышел, помог им. Даже если он был не в адеквате сил у него было достаточно. Я его как-то скрутил и уже наручники на него надели», - добавил оглы Бабаев.

Еще один свидетель происшествия рассказал, что перед тем, как вооруженного мачете мужчину сбила машина приставы выстрелили в него несколько раз. Но это его не остановило. Только после аварии, когда злоумышленник снова встал на ноги его скрутили несколько человек.

В подмосковном главке Федеральной службы судебных приставов «360» сообщили, что их сотрудники применили служебное оружие, чтобы обезвредить агрессивного человека в Люберцах. В ведомстве подчеркнули, что дебошир напал на прохожих с ножом, но приставы его обезоружили и задержали.

По данным подмосковного главка СК, в результате нападения ранения получили женщина и 14-летний подросток. Врачи обнаружили у них резаные раны и оказали необходимую помощь. В отношении задержанного завели уголовное дело о покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений.