Экс-аспиранту МГУ Мифтахову продлили арест по делу об оправдании терроризма
Первомайский районный суд Кирова продлил на три месяца срок ареста в отношении бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова* в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщила адвокат Светлана Сидоркина.
Теперь мужчина должен будет находиться под стражей до 6 февраля 2024 года. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда, подчеркнула адвокат.
Мифтахова* задержали 4 сентября на выходе из колонии после отбывания срока за хулиганство. Мужчине предъявили обвинение в призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Аспирант МГУ не признал свою вину.
Ранее Чертановский суд Москвы арестовал бойца ММА Ильяса Якубова по делу об оправдании терроризма до 11 декабря. Следственный комитет официально не упоминал имя задержанного.
* Азат Мифтахов внесен в реестр экстремистов и террористов.