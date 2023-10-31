31 октября 2023, 17:40

Экс-аспиранту МГУ Мифтахову продлили арест по делу об оправдании терроризма

unsplash.com
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Первомайский районный суд Кирова продлил на три месяца срок ареста в отношении бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова* в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщила адвокат Светлана Сидоркина.

Теперь мужчина должен будет находиться под стражей до 6 февраля 2024 года. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда, подчеркнула адвокат.

Мифтахова* задержали 4 сентября на выходе из колонии после отбывания срока за хулиганство. Мужчине предъявили обвинение в призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Аспирант МГУ не признал свою вину.

Ранее Чертановский суд Москвы арестовал бойца ММА Ильяса Якубова по делу об оправдании терроризма до 11 декабря. Следственный комитет официально не упоминал имя задержанного.

* Азат Мифтахов внесен в реестр экстремистов и террористов.

Суд Терроризм МГУ
31 октября 2023, 18:54
Обвиняемым в растрате более 1,6 миллиарда рублей вынесли приговор в Москве
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Наталье Асанович, Жасулану Тулепбекову и Денису Ширяеву вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о растрате более 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы.

По информации ведомства, Асанович, будучи членом совета директоров, с февраля 2016 г. по июль 2019 г. в составе организованной группы заключила кредитные договоры с подконтрольными компаниями. Они не вернули эти средства и распорядились ими по своему усмотрению.

Их приговорили к лишению свободы на 4,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей каждому. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее суд в Москве заочно приговорил к реальному сроку мужчину за отмывание 358 миллионов рублей , предоставленных государством для разработки лекарств. Злоумышленника объявили в международный розыск.

Прокуратура РФ Мошенничество Москва 2023
31 октября 2023, 18:27
Мужчину избили в одном из баров Красногорска
Pxhere
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В полицию обратился 41-летний мужчина, который заявил, что «получил телесные повреждения» в одном из баров на Красногорском бульваре. При этом со встречным заявлением к правоохранителям обратился другой участник конфликта. Он попросил привлечь к ответственности заявителя, сообщив, что тот угрожал ему и оскорблял. Об этом «360» сообщили в УМВД России по Красногорску.

«Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», - рассказали в ведомстве.

Ранее три иностранца подрались с работниками бара в Москве. Участниками потасовки стали египтянин, израильтянин и иорданец. Они ворвались в еще закрытый бар и требовали выпивку, в итоге сотрудникам питейного заведения пришлось выгнать непрошенных гостей.

Красногорск МВД РФ
31 октября 2023, 17:43
Координатор покушения на Царева признался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами
ФСБ РФ
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Задержанный в Крыму координатор покушения на бывшего украинского политика Олега Царева признался, что сотрудничал с СБУ. Об этом сообщила Центр общественных связей ФСБ России.

Правоохранители задержали 46-летнего жителя Ялты. По информации ФСБ, мужчина следил за экс-депутатом Рады и оборудовал схрон с оружием. Во время обыска его квартиры обнаружили самодельное взрывное устройство, а также средства связи с украинскими спецслужбами. В доме задержанного были снимки с Царевым и схемы подходов к местам, где тот часто бывал.

«Задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях. В ходе обыска по месту его проживания обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство», - указали в пресс-службе.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что у него не было сомнений в причастности СБУ к покушению на Царева. Он назвал теракты «фирменным почерком» украинских спецслужб.

Верховная рада СБУ Украина
31 октября 2023, 17:35
Уголовное дело возбудили после избиения подростка в Серпухове
Pxhere
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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после избиения 17-летнего парня в ТЦ «Корстон» в Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области

По данным следствия, 29 октября группа подростков напала на своего сверстника. Несовершеннолетнего избили, притом беспричинно, происходящее сняли на видео и опубликовали в Сети. Расследование уголовного дела продолжается.

Участников нападения на юношу в Серпухове вычислили. Семьи подростков обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а школам, где они учатся, внесли представления из-за ненадлежащей работы.

Ранее «360» стало известно, что один из школьников, участвовавших в драке, является воспитанником детдома. Знакомый охарактеризовал молодого человека как буйного, отметив, что у того и раньше случались конфликты.

Уголовное дело Дети Серпухов Следственный комитет России

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