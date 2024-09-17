Экс-адвоката Пашаева задержали в Москве. Он получил деньги от мужа Блиновской
Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве. Об этом утром 16 сентября сообщили в пресс-службе СК. Против экс-юриста возбудили дело о мошенничестве в крупном размере.
«В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - отметили в ведомстве.
По версии следствия, Пашаев в феврале 2024 убедил супруга блогера Елены Блиновской Алексея, что за денежное вознаграждение он освободит семейную пару от ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу. Они договорились о личной встрече, и экс-адвокат получил крупную сумму денег.