Экс-адвокат Илья Новиков получил 8,5 года колонии заочно за фейки о ВС России

Приговор вынес Гагаринский районный суд. Новикова* также на четыре года лишили права заниматься адвокатской работой и администрированием сайтов. Срок лишения свободы будет отсчитываться с момента экстрадиции экс-адвоката на территорию России или его задержания в РФ.

По информации следствия, в апреле 2022 года Новиков*, будучи за границей, дал интервью, в котором солгал о действиях российской армии. Илью Новикова* признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

В феврале 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение фейков о российских войсках и призывы к действиям, направленным против безопасности страны.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.