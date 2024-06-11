11 июня 2024, 13:37

Экс-адвокат Илья Новиков получил 8,5 года колонии заочно за фейки о ВС России

РИА «Новости»
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Бывшего адвоката Илью Новикова* заочно приговорили в Москве к 8,5 года колонии общего режима за распространение фейков о ВС России. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Приговор вынес Гагаринский районный суд. Новикова* также на четыре года лишили права заниматься адвокатской работой и администрированием сайтов. Срок лишения свободы будет отсчитываться с момента экстрадиции экс-адвоката на территорию России или его задержания в РФ.

По информации следствия, в апреле 2022 года Новиков*, будучи за границей, дал интервью, в котором солгал о действиях российской армии. Илью Новикова* признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

В феврале 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение фейков о российских войсках и призывы к действиям, направленным против безопасности страны.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.

Уголовное дело Суд Адвокаты Иноагенты
11 июня 2024, 10:06
В Вологде студент убил преподавательницу вуза, которая была его девушкой
РИА «Новости»
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В Вологде по подозрению в убийстве преподавателя ВоГУ (Вологодского государственного университета) арестовали студента, который состоял с ней в отношениях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов области.

По версии следствия, 7 июня 28-летний уроженец Таджикистана и 36-летняя преподавательница находились в квартире дома на улице Конева. Между ними вспыхнул конфликт. Мужчина задушил бывшую возлюбленную и ударил ее ножом в грудь.

После случившегося он попытался свести счеты с жизнью. Мужчину госпитализировали, врачи смогли его спасти. По статье об убийстве возбудили уголовное дело. Вологодский городской суд заключил под стражу подозреваемого. Его арестовали до 7 августа. Из-за травмы мужчину перевели в медучреждение для осужденных и лиц, находящихся под стражей.

По данным Telegram-канала Shot , убитая оказалась кандидатом экономических наук, старшим преподавателем кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин ВоГУ. Со студентом из Таджикистана она познакомилась на парах. У погибшей остались двое детей - 14 лет и семи месяцев.

В Москве 42-летний мужчина убил нового возлюбленного своей бывшей жены. Он заколол жертву катаной.

Вузы Убийства Мужчины Студенты Таджикистан
11 июня 2024, 05:57
Сотрудника института ФСИН задержали по подозрению в оправдании терроризма
РИА «Новости»
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Задержанного сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России заподозрили в призыве или оправдании терроризма. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«Сотрудник <…> подозревается в преступлении по статье 205.2 УК РФ „Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“», - заявили собеседники агентства.

О задержании работника научно-исследовательского института стало известно 10 июня. Правоохранители начали служебную проверку.

Похожий случай произошел в мае этого года. В Москве мужчину почти на два месяца отправили в СИЗО за призывы к совершению терактов в соцсетях. Уголовное дело возбудили после изучения его публикаций во «ВКонтакте».

ФСИН Терроризм Россия
11 июня 2024, 01:28
Беременную женщину избили в Москве
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Неизвестный избил беременную женщину в Москве. Нападавшего задержали, а пострадавшую госпитализировали, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Прохожий избил беременную девушку после того, как ему сделали замечание в ответ на небрежное обращение в ее адрес», - отметили в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову инициировать вопрос о передаче материалов уголовного дела в производство. Исполнение поручения поставили на контроль.

Ранее два человека жестоко избили семейную пару на Шоссейной улице в Люберцах.

Уголовное дело Преступления Следственный комитет России Москва
10 июня 2024, 22:59
Против сотрудника НИИ ФСИН возбудили уголовное дело
РИА «Новости»
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Сотрудника Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний России задержали по подозрению в совершении преступления. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН.

По факту произошедшего назначили служебную проверку. Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело.

«В настоящее время сотрудник задержан, проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», - отметили в пресс-службе ФСИН.

Подробности преступления в ведомстве не раскрыли.

Сегодня стало известно, что суд в Москве арестовал фигуранта по уголовному делу о мошенничестве, главным обвиняемым в котором является экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов.

Уголовное дело ФСИН Москва

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