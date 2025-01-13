Экc-адвокату Пашаеву продлили срок ареста

В ходе заседания бывший адвокат рассказал, что до ареста был командиром танка в звании младшего сержанта. Он напомнил, что в 2018 году в Подмосковье его признали о виновным по статье о самоуправстве. Через три месяца после приговора судимость Пашаева погасили Правоохранители задержали экс-адвоката 17 сентября 2024 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Пашаев убедил Алексея Блиновского, что поможет ему и его супруге Елене избежать уголовной ответственности за денежное вознаграждение.

В качестве «благодарности» он получил 300 тысяч долларов и свыше 18 миллионов рублей. Ранее стало известно, что против бывшего адвоката завели новое уголовное дело.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.