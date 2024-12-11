11 декабря 2024, 15:33

Екатеринбуржец вбил гвозди в молодого соперника из-за ревности

Freepik
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Екатеринбуржец вбил гвозди в грудь и голову мужчины, с которым поругался из-за ревности. Об этом сообщили сайту Ura.ru в пресс-службах свердловских управлений СКР и МВД.

По данным правоохранителей, причиной для жестокой расправы стала ревность. Обоим кавалерам понравилась одна дама.

Как отметил помощник руководителя регионального Следкома Максим Чалков, 52-летний нападавший был в состоянии алкогольного опьянения, когда поссорился с 29-летним соперником. Во время конфликта он выстрелил в него из пневматического строительного пистолета.

«Выстрелы, как полагает следствие, были произведены с целью убийства потерпевшего», - заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемому предъявили обвинения, свою вину мужчина частично признал.

Ранее житель Москвы ночью убил нового бойфренда своей бывшей жены. Он подкараулил соперника и набросился на него с ножом-катаной.

Уголовное дело Убийства Преступления Екатеринбург
11 декабря 2024, 11:55
Сиделка в Москве украла у 100-летнего пенсионера дорогие монеты и награды
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Сиделка украла у 100-летнего москвича дорогостоящие монеты и награды. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным правоохранителей, 35-летняя злоумышленница устроилась круглосуточной сиделкой к пенсионеру в квартиру на улице Новый Арбат. Вместе со своим знакомым она украла у дедушки коллекцию монет и его награды, общей стоимостью 300 тысяч рублей. Она отнесла их знакомым перекупщикам, а потом уволилась.

Через некоторое время родственники пенсионера узнали о пропаже и обратились в полицию. Правоохранители нашли подозреваемую и задержали. Также установили личность перекупщика и забрали у него часть краденного. Имущество вернут владельцу.

Против сиделки возбудили уголовное дело и арестовали. Скупщика отпустили под подписку о невыезде.

Ранее похожий случай произошел в Петербурге. Сиделку 85-летнего пенсионера задержали за кражу 273 тысячи рублей у подопечного.

Уголовное дело Пенсионеры Кражи Полиция
11 декабря 2024, 05:26
Мигрант в Петербурге угрожал расправой водителю скорой помощи
Pixabay
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Мигрант в Санкт-Петербурге угрожал расправой водителю машины скорой помощи, поставившего спецтанспорт около подъезда во дворе многоквартирного дома. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе процессуальной проверки по делу, сообщила пресс-служба ведомства.

В социальных сетях появилась информация, что мигрант угрожал водителю скорой, который поставил машину с включенным проблесковым маячком близко к подъезду многоэтажки. Следственный комитет организовал по этому факту проверку.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы ГСУ СК по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе и результатах проверки.

В конце ноября Бастрыкин поставил на контроль в главке дело о мигранте, который заманил несовершеннолетнюю в подсобку в Екатеринбурге. Фигурантом был 62-летний гражданин Таджикистана, работавший охранником отдела образования администрации района.

Санкт-Петербург Мигранты Скорая помощь Машины Водители
11 декабря 2024, 00:04
Уфимец сжег дом вместе с женой ради нового жилья
РИА «Новости»
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Верховный суд Башкирии огласил приговор уфимцу, обвиняемому в сожжении собственной жены. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

В январе прошлого года обвиняемый решил поджечь свой дом в селе Федоровка, пока выпивал со своей женой. Такое решение показалось мужчине подходящим, чтобы получить жилье получше от администрации города. Недолго думая, он облил старую одежду алкоголем, поджег ее и вышел наружу.

Свою супругу, которая была не в состоянии самостоятельно выбраться из дома из-за сильного опьянения и проблем с опорно-двигательным аппаратом, уфимец оставил в горящем здании. В результате пожара женщина погибла.

Хоть поджигатель и не признал свою вину, суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее московский суд осудил владельца сгоревшего хостела на пять лет колонии общего режима. В этом пожаре погибли восемь человек.

Убийства Пожары Суд Алкоголь Приговоры
10 декабря 2024, 16:59
Бомжа-миллиардера задержали в Москве
Global Look Press
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Московские правоохранители задержали 53-летнего бездомного, который оказался миллиардером Вячеславом Чикалиным. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Мужчину заметили на станции «Теплый стан». При проверке документов оказалось, что он находится в розыске за мошенничество. Бездомный рассказал полицейским, что он - бомж, участник спецоперации, а в столицу приехал якобы на двухнедельный отпуск.

Позже выяснилось, что в 2000 году Чикалин занимал пост вице-президента «Евразбанка» и был старостой прихода храма в Беляево. В 2010-м он стал председателем совета директоров ПАО «Соль Руси» - крупнейшей финансовой пирамиды в истории современной России.

Ранее в Ижевске бездомный до смерти избил женщину , против мужчины завели уголовное дело. Подозреваемый предстанет перед судом.

Мошенничество Мужчины Москва

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