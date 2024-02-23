Екатеринбургскую зоозащитницу и ее дочь нашли мертвыми в квартире

Коллеги зоозащитницы рассказали, что тело женщины обнаружили в коридоре, а труп ее дочери находился в ванной. Вместе с екатеринбурженками погибли и их питомцы: три собаки, четыре кошки и морская свинка.

«Мы все потрясены этой трагедией, поверить до сих пор сложно в случившееся», - рассказала руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман.

Она добавила, что покойная всегда помогала волонтерам и была позитивным и открытым человеком. Похороны Щербаковой и ее дочери пройдут 24 февраля на Восточном кладбище на Эльмаше.

Ранее газом насмерть отравились два человека в поселке Морозовка в Омской области. Из-за утечки погибли 66-летняя женщина и ее 36-летний сын. В результате коммунальной аварии пострадали и их соседи - им потребовалась госпитализация.