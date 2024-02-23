23 февраля 2024, 09:35

Екатеринбургскую зоозащитницу и ее дочь нашли мертвыми в квартире

Unsplash
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Зоозащитницу Александру Щербакову и ее дочь-подростка нашли мертвыми в их квартире в Екатеринбурге. По предварительной информации, смерть наступила из-за утечки газа. Об этом сообщило издание E1.ru.

Коллеги зоозащитницы рассказали, что тело женщины обнаружили в коридоре, а труп ее дочери находился в ванной. Вместе с екатеринбурженками погибли и их питомцы: три собаки, четыре кошки и морская свинка.

«Мы все потрясены этой трагедией, поверить до сих пор сложно в случившееся», - рассказала руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман.

Она добавила, что покойная всегда помогала волонтерам и была позитивным и открытым человеком. Похороны Щербаковой и ее дочери пройдут 24 февраля на Восточном кладбище на Эльмаше.

Ранее газом насмерть отравились два человека в поселке Морозовка в Омской области. Из-за утечки погибли 66-летняя женщина и ее 36-летний сын. В результате коммунальной аварии пострадали и их соседи - им потребовалась госпитализация.

Волонтеры Газ Животные Екатеринбург
23 февраля 2024, 09:04
Мошенники выманили у москвича 18 тысяч рублей, взломав чужой аккаунт
Freepik
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Мошенники начали взламывать чужие аккаунты в соцсетях и выманивать деньги у москвичей. По такой схеме мужчина потерял 18 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, москвич получил сообщение от якобы коллеги с просьбой дать взаймы денег. Мужчина сразу же позвонил знакомому в том же мессенджере, но собеседник сбросил звонок и написал, что не может ответить. Он также прислал реквизиты банковской карты, на которую нужно перевести средства.

Житель столицы, поверив, перечислил на указанный счет 18 тысяч рублей. Через несколько минут лжеколлега попросил еще денег, тогда москвич начал подозревать, что общается с аферистами. Неизвестный немедленно удалил переписку.

Ранее москвичку обманули мошенники более чем на три миллиона рублей. Позже они убедили женщину стать их сообщницей.

Мошенничество Москва
22 февраля 2024, 17:43
Подозреваемых в порче мемориальных табличек задержали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве задержали двух подозреваемых в повреждении трех мемориальных табличек в столичном парке. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Согласно материалам расследования, 12–13 февраля двое подозреваемых сломали три мемориальные доски в парковой зоне Новой Москвы. Следователям удалось их найти благодаря опросу свидетелей и анализу данных с камер видеонаблюдения.

По данным ведомства, злоумышленниками оказались два подростка 2008 года рождения. На них завели уголовные дела по статьям о вандализме, хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества. Свою вину они не признали.

«В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения», - добавили в СК.

Ранее двух подростков задержали в Подмосковье после поджога релейного шкафа.

СК РФ Полиция Вандализм Москва
22 февраля 2024, 12:23
Семейную пару из Москвы обвинили в убийстве родственника из-за миллиона рублей
РИА «Новости»
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В Москве будут судить мужчину и женщину по делу об убийстве. Предположительно, они жестоко расправились с родственником из-за денег, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что семейная пара предложила отцу мужчины отметить вместе Новый год, убедив его остаться дома. Супруги также пообещали ему подарить на праздник путевку на отдых.

В ночь на 1 января 2023 в квартире дома на улице Говорова подозреваемые дождались, когда потерпевший выпьет алкоголь и потеряет бдительность. После этого мужчина напал на него сзади и начал душить, а женщина держала свекра. Затем она дала мужу пояс от своего халата, чтобы тот продолжил удушение отца.

Далее сын добил жертву бытовым предметом. Тело спрятали в поддон дивана, а рядом для маскировки запаха положили ароматизаторы и оставили открытым окно в квартире.

Супруги украли паспорт, личные вещи и банковскую карту родственника, на которой лежали 1 355 000 рублей.

На протяжении длительного времени пара переписывалась с близкими пострадавшего от его имени в соцсетях. Злоумышленники даже присылали фотографии с отдыха, чтобы убедить родственников в том, что мужчина находится на курорте.

В итоге правоохранители раскрыли преступление и собрали все доказательства для суда над семейной парой.

Ранее в Москве задержали иностранца за убийство , совершенное в 2009 году. По данным следствия, он повздорил со своим знакомым у дома на улице Яблочкова и ударил девять раз его колющим предметом.

Убийства Суд Москва
22 февраля 2024, 11:58
«Наш маскот и работник». Похищение сиба-ину из антикафе в Петербурге попало на видео
Телеканал «360»
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Неизвестный мужчина украл собаку породы сиба-ину из антикафе в центре Санкт-Петербурга. Представитель заведения рассказал «360» о деталях похищения.

Пса по кличке Франц украли из антикафе «Фронтир» днем 21 февраля. Судя по видеозаписи похищения, питомец сидел возле входа. Камера наблюдения сняла, как мужчина общается с псом, сидя на корточках, и пару раз слегка ударяет его по морде. Услышав, что кто-то приближается, похититель схватил собаку на руки и выбежал на улицу. Со слов сотрудников, мужчина был пьян.

«Это собака антикафе - наш маскот и работник. Собака породы сиба-ину. Человек первый раз пришел с улицы и задержался на пороге буквально на минуту, чтобы утащить у нас собаку», - рассказал представитель «Фронтира».

Франца нашли в течение нескольких минут после похищения - пес находился на улице в окрестностях антикафе. По мнению работников, мужчина просто оставил собаку, видя, что ее ищут.

«С собакой все в порядке, чувствует себя хорошо», - отметил сотрудник заведения.

По его словам, в день похищения представители антикафе не успели обратиться в полицию, но планируют написать заявление сегодня. На странице во «ВКонтакте» администрация заведения попросила помочь с любой информацией о похитителе.

Ранее в Москве мужчина вломился в квартиру к соседям, избил и украл собаку. Похититель признался оперативникам, что его разозлил лай животного.

Санкт-Петербург Собаки Животные

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