Екатеринбургский школьник зарезал свою возлюбленную и ее мать

Двойное убийство произошло в квартире в Железнодорожном районе, где жила восьмиклассница с мамой. Подросток был в гостях у подруги. Однако пара разругалась и молодой человек схватился за нож и трижды ударил им девушку.

Затем юноша дождался, когда 62-летняя мать школьницы вернется домой, и убил ее. После подросток взял банковскую карту погибшей, снял с нее 20 тысяч рублей и отправился на прогулку с другом. Товарищу школьник сообщил о произошедшем, тот обещал никому не говорить об этом, но после рассказал старшему брату подростка. Он вызвал полицию.

«Подросток уже дал признательные показания. Сейчас с ним общаются следователи», - написал канал.

Ранее подросток в Белгородской области вместе с подругой убил свою бабушку мотыгой , когда та не разрешила ему пойти на прогулку. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, задержали подозреваемых и предъявили им обвинение.