23 июля 2024, 18:09

«Его подставили». Мать боксера Дацика отказалась признавать блогера Малмыгина убийцей

Unsplash
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Осужденный на 16 лет колонии строго режима треш-блогер Вячеслав Поляков (Малмыгин) не убивал свою девушку. Такое мнение 360.ru высказала мать боксера Вячеслава Дацика, которая хорошо знала подсудимого.

«Я не верю, что это он. Его подставили», - отметила она.

Женщина подчеркнула, что знает версию следствия, но не может в это поверить. По ее мнению, 18-летнюю сожительницу блогера убил кто-то другой, и сделал это за большие деньги.

«Я знаю эту историю, меня посвящали. Я в это не верю. Это заказное убийство, чтобы его подставить», - указала она.

Мать Дацика добавила, что девушки не раз «обводили вокруг пальца» подсудимого.

«Он просто мешал некоторым людям. Тем более, что лишился трех квартир, остался с носом. Да еще и вдруг нашел нормальную девушку якобы», - подчеркнула женщина.

Ранее Мособлсуд признал Малмыгина виновным в убийстве его сожительницы в Балашихе. По версии следствия, блогер 15 раз ударил возлюбленную ножом. Отец девушки не согласился с приговором суда.

Убийства Суд Блогеры Балашиха
23 июля 2024, 16:00
Отец зарезанной другом Дацика девушки выступил против решения суда
РИА «Новости»
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Мособлсуд приговорил петербургского треш-блогера Вячеслава Полякова (Малмыгина) к 16 годам колонии строгого режима за убийство 18-летней девушки в Балашихе. Ее отец рассказал 360.ru, что не согласен с решением суда.

Треш-блогер и друг боксера Вячеслава Дацика 15 раз пырнул ножом свою сожительницу и скрылся с места преступления. Тело убитой девушки обнаружила в квартире в Балашихе ее мать. Преступника объявили в розыск и задержали в Санкт-Петербурге.

Отец убитой не согласился с приговором и заявил, что не знает, будет ли он обжаловать решение суда.

«Не согласен. <…> Не знаю», - ответил он на вопрос о подаче апелляции.

Ранее житель Москвы ударил ножом свою супругу возле торгового центра. Прохожие вызвали скорую помощь, а нападавший сбежал. Через короткое время мужчину задержала Росгвардия. Он признался, что пырнул ножом бывшую возлюбленную после ссоры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Санкт-Петербург Суд Приговоры Блогеры Балашиха
23 июля 2024, 14:36
В загадочной смерти младенца в Челябинске заподозрили другого ребенка
РИА «Новости»
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В Ленинском районе Челябинска грудной ребенок получил черепно-мозговую травму и погиб. Смертельный удар мог нанести соседский ребенок с ДЦП, сообщил источник 74.ru.

Ребенок родился 2,5 недели назад и стал самым младшим в многодетной семье. В квартире на улице Агалакова кроме него жили мама, двое старших детей и дядя. С 19 на 20 июля у них ночевали дети соседки - у них дома травили клопов.

«Утром дядя увидел, как один из детей соседки наносит удары по телу младенца, забрал его и унес матери», - рассказал собеседник издания.

Младенец не дышал, и взрослые вызвали скорую помощь. Экспертиза показала, что он умер от черепно-мозговой травмы. Представитель СКР сообщил журналистам, что следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом», а всех взрослых, находившихся в квартире, отправили на полиграф. По одной из версий, смертельный удар нанес один из соседских детей с ДЦП.

Источник Ura.ru сообщил, что новоиспеченная мать с сыном ночевали у подруги. Именно там младенца обнаружили мертвым на полу и заподозрили ребенка хозяйки квартиры, страдающего ментальным расстройством.

В Свердловской области девушку обвинили в истязании годовалого сына. Она душила его на камеру, чтобы напугать бывшего сожителя.

Уголовное дело Убийства Дети Челябинская область Челябинск Следственный комитет России
23 июля 2024, 13:05
«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери
Телеканал «360»
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Душившей сына жительнице города Каменска-Уральского вернули изъятых детей, несмотря на уголовные дела и передачу ребенка под опеку бабушке. Знакомая агрессивной матери рассказала 360.ru, что своим поступком она хотела вынудить сбежавшего сожителя вернуться в семью.

У свердловчанки кроме сына есть еще старшая дочь. К ней, по словам знакомой, она не проявляла такой агрессии. По крайней мере, люди этого не замечали.

«У нее первый ребенок, дочка старшая. Ну, она вроде не замечалась в этом с дочерью, а когда сына родила, мы вообще с ней не виделись», - рассказала знакомая горе-родительницы.

Кроме отца ребенка у девушки есть мать и бабушка. Собеседница 360.ru уточнила, что девушка работала в ночном клубе, иногда выпивала, в том числе якобы и во время первой беременности.

Уголовное преследование Видео появилось в интернете в феврале 2024 года, тогда же 22-летнюю мать вызвали на допрос в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Опекуном детей назначили их бабушку, а мать оставили под подпиской о невыезде. В отношении нее возбудили два уголовных дела по статье 156 УК России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и еще одно, третье - по статье 119 УК России «Угроза убийством».

Региональное управление Следкома сообщило о возбуждении очередного уголовного дела - по части 2 статьи 117 УК России «Истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц». По версии следствия, мать применяла насилие к обоим детям.

Обычная семья «Когда этот случай произошел год назад, органы опеки забрали у нее детей, в итоге вернули их обратно ей. Сейчас, насколько я знаю, дети с ней находятся. Сегодня моя подруга общалась с ней, она находилась дома, и дети были с ней», - сказала она.

Девушка подтвердила, что причиной поступка стала месть и попытка вынудить сожителя вернуться в семью. По крайней мере, именно так героиня видео объяснила произошедшее однокласснице собеседницы 360.ru. По ее словам, видео сняли год назад, но выложили в интернет недавно.

Дети Семья Свердловская область Следственный комитет России
23 июля 2024, 12:17
Жительница Каменска-Уральского на камеру душила ребенка для шантажа его отца
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Жительница города Каменска-Уральского снимала на камеру, как душила своего малолетнего сына. Она снимала видео, чтобы разозлить и шантажировать отца ребенка. Видеозапись появилась в распоряжении 360.ru.

По версии следствия, женщина пыталась повлиять на отца ребенка и таким образом вернуть его в семью. Полиция установила личность горожанки и задержала ее.

«Это неработающая, ранее несудимая местная жительница, 2002 года рождения, на иждивении которой находятся двое детей 2020 и 2023 годов рождения», - указал начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Он сообщил, что женщина записала видео после ссоры с сожителем в 2023 году. В отношении жительницы Каменска-Уральского возбудили два уголовных дела: по статьям «Угроза убийством» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее петербуржец поссорился с сожительницей и в отместку вывесил за ноги ее двухлетнего ребенка с окна на 13-м этаже. Полиция зафиксировала у женщины и ее дочки следы побоев.

Урал Дети МВД РФ Полиция

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