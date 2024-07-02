02 июля 2024, 20:38

Едва не зарезавший земляка в Подмосковье кубинец раскаялся в суде

Телеканал «360»
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В Ногинске начался судебный процесс по делу гражданина Кубы Менендеса Фернандеса Луиса, который этой зимой едва не зарезал соотечественника в Подмосковье. Во время заседания он заявил о раскаянии.

«Я, Луис Фернардес, раскаиваюсь во всем, что случилось», - прочитал переводчик письменные показания 37-летнего иностранца, признавшего свою вину.

Мужчина также попросил, чтобы свидетели потерпевшей стороны находились в зале, чтобы организовать с ними очную ставку.

Уроженец Гаваны, по версии следствия, в январе этого года подкараулил своего земляка, 30-летнего кубинца Мора Карбонелл Райделю, около подъезда в деревне Щемилово Богородского городского округа.

Поприветствовав знакомого, Луис неожиданно выхватил нож и нанес собеседнику четыре удара. Пострадавший смог отбиться от него и обратился за медицинской помощью. Конфликт произошел из-за денег: Райдель не вернул Фернардесу крупную сумму. Нападавшего задержали через несколько дней после произошедшего.

В понедельник, 1 июля, подмосковные следователи передали дело в суд.

Куба Суд Деньги Богородский
02 июля 2024, 21:35
Российский дачник из ревности зарезал соседа
РИА «Новости»
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Дело российского дачника, который из ревности зарезал соседа в Краснодарском крае, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Конфликт между соседями произошел в ночь на 13 марта. По версии следствия, обвиняемый с соседом распивали алкоголь на даче в станице Ставропольская. При этом гость не доверял хозяину дома и ревновал к нему жену. В ходе беседы возник спор, а затем и конфликт.

«В ходе конфликта хозяин дома нанес один удар ножом в область шеи соседа, от которого он скончался на месте происшествия, спустя непродолжительное время. Затем фигурант самостоятельно сообщил о случившемся в экстренные службы», - сообщили в следственном управлении.

Полиция задержала подозреваемого.

Ранее перед судом предстал гражданин Кубы, который с ножом напал на своего соотечественника в Подмосковье. Кубинец несколько раз ударил знакомого ножом, но тот сумел отбиться и обратиться к врачам. Сейчас нападавшего судят в Ногинске по статье «Покушение на убийство».

Убийства Суд Поножовщины Следственный комитет России Краснодарский край
02 июля 2024, 21:28
Родители нашли труп дочери в пристройке дома под Челябинском
РИА «Новости»
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Тело 16-летней школьницы обнаружили в хозяйственной постройке дома в поселке Воронино в Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru.

Родители нашли тело дочери в одной из построек во дворе дома 1 июля. Следователи возбудили уголовное дело по статье о «Доведении до самоубийства».

В настоящее время причины поступка подростка устанавливаются. На месте правоохранители обнаружили групповую фотографию одноклассников школьницы, ведется расследование.

Ранее в Санкт-Петербурге в квартире обнаружили двух мертвых подростков. Мальчик и девочка лежали валетом без признаков жизни. Уголовное дело завели о причинении смерти.

Дети Челябинская область
02 июля 2024, 20:50
Националист избил российского подростка за критику «брошенной зиги»
РИА «Новости»
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Прославившийся как блогер-националист Алексей Монахов (настоящая фамилия — Малеваный) получил 300 часов обязательных работ за избиение подростка, который сделал ему замечание за выкрикивание националистических лозунгов. Как сообщило издание V1, такой приговор вынес суд Волгограда.

Само нападение произошло еще в январе, но до суда дошло только сейчас. В материалах дела указали, что подсудимый вместе с друзьями выкрикивал националистические лозунги и вскидывал руку.

Проходящий мимо подросток попросил компанию прекратить так делать. В ходе возникшего конфликта подсудимый ударил юношу и сломал ему нос.

Источник журналистов V1 уточнил, что пострадавший юноша пытался вразумить националистов и ссылался на авторитет своего дедушки - ветерана Великой Отечественной войны.

Напавшего на подростка националиста задержали и завели против него уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. При этом изначально речь шла о групповом нападении, но единственным подсудимым стал Монахов.

Источник редакции в оперативных службах добавил, что после отбытия наказания в 300 часов обязательных работ Монахову грозит еще одной уголовное дело за разбойное нападение. По неподтвержденным данным, националист причастен к избиению прохожего на улице.

Демонстрация нацистского приветствия в День Победы обернулась для жителя Волгограда уголовным делом. По данным областного главка СК, мужчина вскидывал руку во время праздничных гуляний на набережной города. На призывы прохожих прекратить свое поведение он не реагировал.

Прославившийся как блогер-националист Алексей Монахов (настоящая фамилия - Малеваный) получил 300 часов обязательных работ за избиение подростка, который сделал ему замечание за выкрикивание националистических лозунгов. Как сообщило издание V1 , такой приговор вынес суд Волгограда.

Драки Суд Приговоры Россия
02 июля 2024, 18:20
Москвичка имитировала удовольствие во время изнасилования мигрантами ради одной цели
РИА «Новости»
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Ставшая жертвой группового изнасилования жительница Москвы изобразила удовольствие ради собственного выживания. Об этом сообщило ИА Regnum.

Нападение произошло в одном из парков на северо-западе столицы. Девушка гуляла со своим молодым человеком, когда к ним подошли два мужчины восточной наружности. Они избили ее спутника и, угрожая ножом, надругались над москвичкой.

«Пострадавшая испугалась за свою жизнь. Чтобы ее не зарезали, она изобразила удовольствие», - пояснил источник издания.

Случайные прохожие вызвали на место ЧП полицию. Силовики задержали уроженцев Узбекистана 1991 и 1997 годов рождения. Срок пребывания в России у одного из мигрантов истекает в августе 2024 года, а у другого - в марте 2025 года.

Глава МВД Владимир Колокольцев ранее заявил, что в России противоправные деяния иностранцев вызывают в обществе широкий резонанс. Он указал на необходимость усиления борьбы с нелегальной миграцией.

Мигранты Изнасилования

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