Эдуард Шарлот на допросе признал вину по двум статьям

«Раскаивался», - добавили в инстанции.

Шарлота обвинили по трем уголовным делам, два из которых возбудили по статье «Реабилитация нацизма», а третье - по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Суд постановил заключить певца под стражу. Арест продлится до 24 января 2024 года.

В июне артист обнародовал видео, на котором сжег свой паспорт. Он заявил, что не считает себя гражданином РФ и поедет в Киев. Уже в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков деньги на обратный билет.

Певца задержали 22 ноября в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Армении. Позже сообщалось, что суд назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за нецензурную брань в общественном месте.