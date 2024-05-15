15 мая 2024, 10:17

Двум врачам клиники Тимура Хайдарова в Москве предъявили обвинения

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В Москве предъявили обвинения двум врачам клиники пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique. В ближайшее время им определят меру пресечения, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что следователи провели очные ставки и допросили 45-летнего заведующего хирургического отделения IQ Plastique и 28-летнего хирурга. Вскоре следствие выйдет в Замоскворецкий районный суд с ходатайством об аресте обвиняемых.

В феврале в клинике IQ Plastique пациенту провели операцию. Спустя несколько дней его состояние ухудшилось. Тогда медики вновь прооперировали мужчину, но это не помогло. В итоге мужчину перевели в другое медучреждение, где он впал в кому и скончался. Сейчас деятельность IQ Plastique приостановлена на 90 суток по решению Арбитражного суда Москвы.

Уголовное дело Больницы Пластические операции
15 мая 2024, 08:51
Мужчину застрелили во время ссоры на стадионе в Миассе
РИА «Новости»
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В Миассе на стадионе «Южный» произошла стрельба. В результате погиб 23-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что полицейским поступил сигнал о раненом молодом человеке на стадионе. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что несколько мужчин повздорили из-за бытовых разногласий. Один из конфликтующих открыл стрельбу. В результате от полученного ранения один из участников ссоры скончался. Нападавшему удалось скрыться, его объявили в розыск.

В пресс-службе СУ СК России по Челябинской области сообщили, что после стрельбы на стадионе возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Следователи и криминалисты побывали на месте преступления, назначили судебные экспертизы, включая баллистическую. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Накануне в Санкт-Петербурге на парковке у торгового центра «Сити Молл» неизвестный открыл стрельбу. В результате пострадал мужчина, его увезли в больницу с раной живота.

Стрельба Челябинск
15 мая 2024, 05:10
Обыски по делу генерал-лейтенанта Кузнецова прошли в Москве и Краснодаре
РИА «Новости»
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Силовики провели обыски по нескольким адресам, связанным с фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере генерал-лейтенантом Юрием Кузнецовым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В течение нескольких дней проводились обыски по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова», - сообщил источник агентства.

Согласно его информации, обыски проходили в Москве и Краснодарском крае.

Начальника главного управления кадров Минобороны России обвинили в получении взятки в виде недвижимости - коттеджа на Кубани. Сумма взятки - 30,5 миллиона рублей.

Рубль Краснодар Россия Недвижимость Краснодарский край Москва
15 мая 2024, 01:48
«Тушили окурки о тело». В Волгограде задержали родителей, истязавших пятилетнего ребенка
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В Волгограде возбудили уголовное дело об истязании малолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

По данным следствия, долгое время 38-летний отец и 37-летняя мачеха избивали пятилетнего ребенка и унижали его Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного пунктами «г», «е» части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ «Истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного».

Как отметили представители ведомства, помимо побоев, подозреваемые в преступлении тушили о жертву окурки сигарет. В ходе врачебного осмотра на теле пострадавшего ребенка обнаружили множественные синяки, ссадины, раны от ожогов.

«Сейчас <…> мальчик изъят из семьи и помещен в социальный центр, где ему оказывается необходимая помощь», - рассказали следователи.

В Санкт-Петербурге ранее возбудили уголовное дело против мужчины, истязавшего свою 12-летнюю дочь. Он систематически наносил ей побои, ограничивал в приеме пищи и удерживал на цепи в комнате.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Преступления Семья
14 мая 2024, 23:03
В Москве задержали двух врачей клиники Хайдарова после смерти пациента
РИА «Новости»
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Двух врачей клиники пластической хирургии IQ Plastique задержали в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного СК.

«Следователями столичного СК в порядке статьи 91 УПК РФ задержан 45-летний заведующий хирургическим отделением ООО „Ай Кью Пластик“ и 28-летний врач-хирург указанной клиники», - сказано в публикации.

Сейчас с задержанными начали следственные процедуры, по месту их проживания провели обыски.

Как отметили правоохранители, 16 февраля в этой клинике одному из пациентов сделали операцию. На следующий день после выписки его состояние ухудшилось, и он снова обратился в IQ Plastique. Там мужчине провели повторное оперативное вмешательство, но легче ему не стало. В итоге пациента положили в другую больницу, где он впал в кому и позже умер.

По указанию Росздравнадзора Арбитражный суд города Москвы приостановил работу IQ Plastique на 90 суток. Следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства, приведших к гибели мужчины.

Клиника пластической хирургии IQ Plastique принадлежит хирургу Тимуру Хайдарову, который сотрудничает со многими российскими знаменитостями. Известно, что следствие допросило и его.

Ранее уголовное дело завели против главврача больницы Подмосковья. Медик попался на крупной взятке.

Суд Больницы Врачи Москва

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