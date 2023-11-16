Двум отравителям вынесли приговорил в московском суде

По данным ведомства, злоумышленникам вынесли приговор по части четвертой статьи 111, пункта «в» части четвертой статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме этого, действия одного из них квалифицировали еще и по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ.

Известно, что в период с 2017 по 2019 годы один из них подливал своим попутчикам в электропоездах опасную жидкость в алкогольные напитки, а когда они оказывались в бессознательном состоянии, похищал у них вещи и деньги.

Аналогичные действия он продолжил осуществлять уже с напарником осенью 2018 года в центре Москвы. В результате погибли три человека.

Злоумышленники полностью признали вину и раскаялись. Им назначили наказание на срок пять и 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Во вторник, 14 ноября, в Москве началась проверка после сообщения о возможном отравлении ребенка в школе на севере города. По имеющимся данным, причиной стало чистящее средство, которое случайно выпил подросток. Его налил в бутылку чая один из сотрудников школьной столовой.