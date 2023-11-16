16 ноября 2023, 17:27

Двум отравителям вынесли приговорил в московском суде

РИА «Новости»
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Мещанский районный суд Москвы вынес приговор двум уроженцам Твери, которые подливали попутчикам в алкоголь опасную для жизни медицинскую смесь. Им назначили наказание на пять и десять лет лишения свободы, передал Telegram-канал столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленникам вынесли приговор по части четвертой статьи 111, пункта «в» части четвертой статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме этого, действия одного из них квалифицировали еще и по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ.

Известно, что в период с 2017 по 2019 годы один из них подливал своим попутчикам в электропоездах опасную жидкость в алкогольные напитки, а когда они оказывались в бессознательном состоянии, похищал у них вещи и деньги.

Аналогичные действия он продолжил осуществлять уже с напарником осенью 2018 года в центре Москвы. В результате погибли три человека.

Злоумышленники полностью признали вину и раскаялись. Им назначили наказание на срок пять и 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Во вторник, 14 ноября, в Москве началась проверка после сообщения о возможном отравлении ребенка в школе на севере города. По имеющимся данным, причиной стало чистящее средство, которое случайно выпил подросток. Его налил в бутылку чая один из сотрудников школьной столовой.

Суд Москва 2023
16 ноября 2023, 17:25
Мужчину жестоко избили у кафе в центре Москвы
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Тверская межрайонная прокуратура проконтролирует расследование дела об избиении мужчины возле кафе в центре Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

Около кафе в центре Москвы произошел конфликт между двумя мужчинами. Началась драка, в результате которой один из участников получил тяжкий вред здоровью. Его госпитализировали.

Прокуратура проконтролирует привлечение фигурантов данного ЧП к уголовной ответственности.

Еще одна драка произошла между сторонниками и противниками одной из неформальных молодежных группировок. Конфликт возник в кафе быстрого питания и закончился потасовкой возле входа в заведение. Участников драки доставили в отделение полиции.

Драки Прокуратура РФ Москва 2023
16 ноября 2023, 16:59
Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова арестовали до 12 января
РИА «Новости»
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Суд отправил под арест бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Суд Аресты
16 ноября 2023, 16:32
Врио министра строительства Самарской области отправили под арест
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Октябрьский районный суд Самары отправил под арест временно исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«В отношении Асеева Михаила Михайловича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц шесть суток, то есть до 20 декабря 2023 года», - указали в суде.

Издание 63.ru сообщило со ссылкой на СУ Следственного комитета России по Самарской области, что уголовное дело против врио министра строительства региона возбудили 20 июня. Основанием стали выходящие за пределы полномочий незаконные действия Управления капитального строительства Самарской области, которым руководил Асеев. По версии следствия, когда чиновник возглавлял УКС, руководство управления израсходовало деньги, которые должны были пойти на проектирование станции метро «Самарская».

В прокуратуре отметили, что на свободе Асеев мог бы заставить своих подчиненных изменить показания. Фигурант признал вину только частично.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил об обысках дома у ушедшего в отставку врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. По версии следствия, чиновник и его коллега перечислили 194 миллиона рублей за проект станции «Самарская», которую в итоге не стали строить.

Суд Аресты
16 ноября 2023, 13:30
Дочь брачного афериста Абулова обвинили в краже имущества у одиноких женщин в Москве
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Расследование уголовного дела Дианы Дабсон, соучастницы брачной аферы, совершенной вместе с Надиром Абуловым, завершилось в Москве. Об этом сообщила прокуратура столицы.

Дабсон обвинили в пяти эпизодах мошенничества, совершенных в особо крупном размере по предварительному сговору.

По данным следствия, Диана Дабсон и ее отец, Надир Абулов, разработали мошенническую схему для кражи имущества у одиноких женщин. Абулов знакомился с потерпевшими на сайтах знакомств, выдавая себя за состоятельного и одинокого мужчину, готового создать семью. Общаясь, он просил у новых знакомых деньги под разными предлогами.

Дабсон предоставляла отцу платежные терминалы, чтобы создать видимость инвестиций взятых у женщин средств в бизнес, и иными способами поддерживала легенду отца.

У одной из пострадавших аферисты похитили 9,8 миллиона рублей. Они убедили женщину продать квартиру на Пятницком шоссе, чтобы вложиться в предприятие. Вместо этого обманутая получила жилье в Подмосковье, а мошенники присвоили себе три миллиона рублей разницы. Они также убедили ее взять кредит на часы и телевизор, а также открыть кредитные карты в разных банках.

Другие мошенники уговорили пожилую москвичку продать квартиры за 18,7 миллиона ради инвестиций. Они даже сняли для женщины специальный видеокурс.

Мошенничество Москва 2023

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