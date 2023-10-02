Двум чиновникам в Клину предъявили обвинения во взятке и превышении полномочий
В Клину директору центра проведения торгов и регистратору отделения Росреестра предъявили обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Московской области.
Следователи обвинили главу центра проведения торов в превышении должностных полномочий, а государственного регистратора - в получении взятки в значительном размере. По данным следствия, директор муниципального учреждения с 2017 по 2021 год создавал преимущественные условия для конкретных юрлиц с целью скорейшего исполнения программы по обеспечению детей-сирот жильем.
В этот же период государственный регистратор Росреестра за взятки сокращал сроки перехода права собственности на приобретаемые квартиры.
«На основании ходатайства следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - сообщили в СК.
Ранее сотрудники ФСБ в Челябинской области задержали генерального директора подконтрольной строительной компании ЮУ КЖСИ Владимира Атаманченко. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.