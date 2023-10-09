Двухлетняя девочка умерла в Санкт-Петербурге после того, как мать забрала ее из больницы

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Девочка 2021 года рождения с 28 сентября по 6 октября лежала в больнице, пока ее мать - иностранка - не написала отказ от госпитализации и не забрала ребенка домой. Там состояние ухудшилось, и 8 октября женщина отвела дочь в поликлинику.

«В связи с ухудшением состояния здоровья девочки она была доставлена матерью в детскую поликлинику, где, несмотря на своевременно проведенные реанимационные мероприятия, скончалась», - сообщили следователи.

Они назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы узнать причину смерти, и устроили доследственную проверку.

Ребенка госпитализировали из-за осложнений после вакцинации коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной, уточнил сайт 78.ru. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что связь гибели девочки с вакцинацией проверит иммунологическая комиссия.

В ЮАР мужчина умер после вакцинации от коронавируса препаратом Johnson & Johnson. После прививки у него развился синдром Гийена - Барре.