Двухлетний ребенок погиб в ванной в Новой Москве

Местная 35-летняя жительница рассказала полицейским, что в воскресенье утром оставила в квартире ненадолго четверых детей в возрасте от одного до шести лет. Вернувшись домой, она увидела в ванной двухлетнего сына, который не подавал признаков жизни.

Другие подробности уточняются. Точную причину смерти мальчика установят после проведенной судмедэкспертизы.

Под контролем прокуратуры следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

В Казани также расследуют смерть двухлетней девочки. Она скончалась в детском саду, потеряв сознание во время игры. Возбуждено уголовное дело.