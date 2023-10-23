Двух жителей Приморья посадили за жестокое убийство шестерых человек спустя 18 лет

23 октября 2023, 05:26
Freepik
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Двух жителей города Артема Приморского края осудили за убийство шестерых человек через 18 лет после случившегося. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

В материале сказано, что преступление произошло летом 2005 года. Компания из нескольких человек распивала спиртные напитки. В какой-то момент одна из женщин на застолье ударила другую на почве ревности, а потом как минимум два раза пырнула потерпевшую ножом. Сожитель нападавшей решил помочь подруге скрыть факт преступления, поэтому убил с помощью топора и ножа других пятерых человек, находившихся в доме. Среди погибших оказались два несовершеннолетних.

После случившегося пара обнаружила, что первая жертва подала признаки жизни. Они перенесли женщину за двор и убили ее.

«Преступление оставалось не раскрытым на протяжении более 15 лет, установить преступников правоохранительным органам удалось в 2021 году, в результате не прекращающейся оперативно-розыскной работы», - сказано в материале.

В ведомстве отметили, что суд решил не освобождать участников преступления от наказания из-за давнего срока происшествия. В итоге мужчину приговорили к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, а женщине присудили 19 лет тюрьмы общего режима.

Ранее жителя Ростова-на-Дону посадили на 11 лет за жестокую расправу над матерью четверых детей. По данным следствия, подсудимый поссорился с жертвой, привел ее в гараж, нанес несколько ножевых ранений, а потом зарубил топором.

Убийства Приморье
Российских летчиков в Армавире пытались отравить тортом — СМИ
23 октября 2023, 07:03
Unsplash
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В Краснодарском крае выпускникам Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны прислали торт и алкоголь с добавлением яда. Массовое отравление пыталось устроить Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщил Telegram-канал Fighterbomber.

По его информации, 21 октября в училище отмечали 20-летнюю годовщину очередного выпуска. На банкет с 77 гостями привезли торт и ящик алкоголя. Один из офицеров решил выяснить адресанта, снял с камеры видеонаблюдения фото курьера и отправил вместе с другой информацией правоохранителям. Оказалось, в тот же день посыльный - уроженец Мелитополя - купил билет на самолет.

Мужчину задержали. Он сознался, что в торт и алкоголь подмешали яд. Его изготовили в Армавире по заказу ГУР. Участники встречи не успели попробовать гостинцы и остались живы.

В 30-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины случилось смертельное отравление пельменями. Умерли около 40 человек.

Военные Украина
«Набор для зомби-апокалипсиса». Житель Пермского края нашел оружейный арсенал в новом доме
22 октября 2023, 22:58
Freepik
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Житель Пермского края нашел под лестницей в купленном коттедже большое количество стрелкового оружия и гранат. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина купил участок с небольшим домом в деревне Кичаново. Коттедж продала местная жительница, раньше он принадлежал ее мужу, умершему примерно год назад.

Когда новый хозяин вселился в дом и стал обживаться, то посмотрел под лестницу. Там оказалась тяжелая спортивная сумка, внутри которой лежал целый арсенал оружия. Как отметили авторы канала, его количества хватило бы для убийства целой улицы в Кичаново.

В сумке находилось около тысячи патронов разных калибров, несколько автоматов АК-74 и АКМ, двустволка-обрез из охотничьего ружья и гранаты: одна - РГД-5 с запалом, а другие две РГ-42. Как рассказали соседи по участку, бывший хозяин дома часто говорил о зомби-апокалипсисе. Также новый владелец обнаружил диски со старыми фильмами на эту тему.

Опасную находку передали правоохранительным органам. Полицейские выяснили, что у скончавшегося хозяина дома не было лицензии. После происшествия возбудили дело по статье «Незаконное хранение оружия». Новый владелец участка думает об отмене сделке по покупке дома из-за вероятного криминального прошлого предыдущего владельца.

Ранее полицейские задержали жителя Удмуртии по подозрению в незаконном хранении оружия. По данным регионального МВД, у него изъяли два сигнальных револьвера, двуствольное охотничье ружье и травматический пистолет.

Пермский край Оружие
Еще двух «треш-блогеров» отправили под стражу в Петербурге
22 октября 2023, 15:00
РИА «Новости»
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Октябрьский районный суд Санкт- Петербурга отправил под стражу еще двоих «треш-блогеров», которые избивали прохожих. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Одного иностранца и уроженца Челябинской области задержали накануне. По данным следствия, они и еще несколько человек с 12 по 13 октября избили прохожего у дома № 51 на Ленинском проспекте. Обвиняемые снимали свои действия на камеру и выкладывали ролики в Сеть.

Приезжий из ближнего зарубежья просил дать ему подписку о невыезде или запрет определенных действий, но его вместе с товарищем заключили под стражу до 17 декабря. Ранее сообщалось, что суд отправил под стражу четвертого фигуранта дела о нападении на петербуржцев.

До этого полиция Северной столицы задержала группу подростков, которые избивали случайных прохожих на камеру. Правоохранители также установили первых двух пострадавших от действий злоумышленников. Ими оказались 16-летний житель города Пушкина и подросток из Московского района Петербурга.

Санкт-Петербург Суд
Работники омского детдома, где избили 16-летнюю девушку, попали под уголовное дело
22 октября 2023, 11:24
Соцсети
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении работников Большеуковского дома детства в Омской области, где избили 16-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Видео с избиением появилось в Сети еще в сентябре. По предварительным данным, сверстница решила таким образом наказать девушку за опоздание на ужин. Кроме того, пострадавшую заставили мыть сантехнику. Другие воспитанники учреждения сняли происходящее на камеру и выложили кадры в интернет.

Уголовное дело возбудили по статье о халатности. Следователи работают на месте и проверяют информацию о том, что случай избиения в детдоме мог быть не единственным.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям не только работников детского дома, но и несовершеннолетней, причинившей побои», - указали в пресс-службе.

Ранее в Сети появилось видео, на котором девятиклассники из Химок избивают сверстников в московском «Авиапарке». В результате их действий пострадали как минимум четыре школьника.

Дети Видео Сибирь Избиения

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