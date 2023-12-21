Двух военнослужащих осудили на Камчатке за отказ участвовать в СВО

Один из военнослужащих получил 2,4 года лишения свободы в колонии-поселении, а второй - 2,5 года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил, фигуранты могут обжаловать его в Тихоокеанский флотский военный суд в апелляционном порядке.

В понедельник, 18 декабря, Волгоградский гарнизонный суд рассмотрел дело пятерых военнослужащих за дачу взятки , чтобы не ехать в зону специальной операции. Реальный срок получил только один фигурант, двоим дали условные сроки, а еще двоих подсудимых оштрафовали.

Также ранее на Сахалине шесть лет колонии получил офицер, который самовольно покинул воинскую часть в Донецкой Народной Республике.