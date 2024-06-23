Двух связанных с Пригожиным медиаменеджеров задержали в Петербурге

По версии следствия, долгое время Горбунов и Метелев требовали деньги у Александра Малькевича, сейчас занимающего должности первого зампреда Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ и сопредседателя Корсовета ОП РФ по развитию новых регионов, отметил собеседник издания.

В итоге Малькевич обратился в полицию. Задержали Горбунова и Метелева сотрудники ФСБ, уточнил источник «Фонтанки».

Горбунов, по данным СМИ, с 2019 года фактически руководил медиагруппой «Патриот», принадлежавшей Евгению Пригожину, а с 2020-го и всеми входящими в эту медиаструктуру проектами, указало издание.

Метелев с 2001 года был издателем газеты «Версия в Питере», также его указывали как главного редактора сайта «Конкретно.ру». Источники «Фонтанки» допустили, что он также мог иметь отношение к проектам, связанным с медиагруппой Пригожина.

Официально информация о задержании этих медиаменеджеров пока не подтверждена.