Двух подростков отправили в колонию за убийство 13-летней школьницы в Петербурге

Жестокая расправа произошла в апреле 2023 года. Родители погибшей забили тревогу, когда дочь перестала выходить на связь. Позже мать получила подозрительное сообщение о том, что дочь ее любит, но домой не вернется.

Через несколько дней следователи установили подозреваемого - 16-летнего юношу. Он сразу же признался в убийстве. В ходе расследования выяснилось, что он и его подруга заманили девочку в лесополосу в Приморском районе, предложив поучаствовать в стриме. Там обвиняемый несколько раз ударил девочку молотком по голове , а тело закопал в яме. Его сообщница снимала все происходящее на камеру.

Судья приговорил подростков к срокам в воспитательной колонии. Парень отправиться туда на семь лет, а вторая обвиняемая - на шесть.