02 декабря 2023, 12:09

Двух пенсионеров в Москве обманули на 3,5 миллиона рублей

Freepik
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В Москве двое пожилых людей попались на уловки мошенников и потеряли в общей сложности более трех с половиной миллиона рублей. Одному из пострадавших пришлось брать кредит, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 69-летнему мужчине позвонила незнакомка, представившись сотрудницей оператора сотовой связи. Она сообщила ему о якобы заканчивающемся договоре на обслуживание номера телефона и предложила его продлить. Далее женщина попросила озвучить поступивший код из смс.

Затем она убедила пенсионера в том, что его личный кабинет в приложении «Госуслуги» взломали. После этого к беседе подключились неизвестные, которые представились работниками службы безопасности банка. Следуя их инструкции, москвич перевел 480 тысяч рублей на «безопасный счет», а также оформил кредит под залог своей машины на 1,5 миллиона рублей, которые перевел аферистам.

Другому пенсионеру позвонила лжесотрудница «Госуслуг» и заявила, что мошенники заполучили его данные и пытаются украсть деньги с его счетов. В разговор вступил якобы сотрудник банка. Он убедил мужчину снять все деньги и перевести их на «безопасные счета». Пенсионер даже получил «договор», в котором указано, что все его деньги лежат на счетах «банка». Всего он перевел аферистам 1,6 миллиона рублей. Полицейские приступили к поиску злоумышленников.

На днях в Москве телефонные мошенники обманули пенсионера под видом его бывшего работодателя. Они похитили более чем 7,5 миллиона рублей.

Пенсионеры Мошенничество Москва 2023
02 декабря 2023, 10:55
Похитители восьмилетней девочки из Козельска жили шведской семьей
Пресс-служба Следственного комитета
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В похищении восьмилетней девочки в Козельске Калужской области участвовали женщина, ее бывший и нынешний мужья, которые живут шведской семьей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, 37-летняя женщина жила в доме своей матери вместе с бывшим и нынешним супругами (нынешний ранее судим за убийство) и несколькими детьми от прошлых браков. Соседи рассказали, что странная семья переехала недавно и сторонилась других людей. По некоторым данным, все трое не работали.

Мать женщины утверждает, что не видела никакой девочки - в тот день семья якобы ездила получать товары из маркетплейса, а о похищении ребенка родные узнали из новостей. Она назвала своего нынешнего зятя добрым и заботливым. Женщина заявила, что приезд полиции огорошил ее и близких.

Однако у следователей другая версия. По предварительным данным, днем 29 ноября девочка вышла из школьного автобуса в Козельске и пошла домой, а по пути ее схватили злоумышленники, увезли в Касьяново и стали требовать выкуп. Но новость получила слишком широкую огласку, похитители испугались и решили отпустить девочку - привезли ее в Тульскую область и бросили на улице. Школьница обратилась за помощью к прохожим.

Задержания Уголовное дело Дети Следственный комитет России
02 декабря 2023, 08:20
Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение в двух преступлениях
РИА «Новости»
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Экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимиру Осипову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и «организации неправомерного оборота средств платежей». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Чувашской Республике.

По версии следствия, в декабре 2022 года, еще будучи министром, Осипов организовал незаконное заключение муниципального контракта на капремонт и содержание одной из дорог в Чебоксарах с фирмой, которой руководил его знакомый. При этом организация не соответствовала условиям закупки, и ущерб региональному бюджету превысил семь миллионов рублей. А в июне Осипов, по предварительным данным, представил в казначейство фиктивный документ для перевода выделенных на контракт денег министерства на посторонние цели. Республиканский Минфин заблокировал перевод.

Владимира Осипова допросили в присутствии адвокатов. Он полностью признал вину и сообщил о соучастнике преступлений. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения.

О задержании экс-министра транспорта Чувашии стало известно сегодня ночью. В чем его подозревают, тогда не сообщалось.

Максимальная санкция по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) - лишение свободы на 10 лет. За организацию неправомерного оборота средств платежей (часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 187 УК РФ) обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

СК РФ Чувашия Следственный комитет России
02 декабря 2023, 00:53
Признали невменяемой. Жительница Пермского края заморила голодом пятилетнего сына
Unsplash
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В Лысьве Пермского края под суд пойдет 37-летняя женщина, заморившая голодом своего пятилетнего сына. Ребенок умер летом 2023 года. Историю опубликовал в Telegram-канале СК РФ по Пермскому краю после завершения расследования.

Следствие установило, что что с января 2021 года по 15 июня 2023 года женщина плохо кормила своего сына и лишила его возможности получать медицинскую помощь. В результате мальчик умер от голода.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемая страдает психическим расстройством. Уголовное дело завели по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Причинение смерти по неосторожности». Женщину направят на принудительное лечение.

Следствие выяснило, что сотрудники ПДН и медицинские службы не предприняли действий по предотвращению ситуации. Троих должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

СК РФ намерен ходатайствовать об аресте четырех подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области. Силовики задержали жительницу села Касьяново Ульяновского района, ее бывшего мужа, их общего сына и нынешнего супруга.

Дети Преступления СК РФ
02 декабря 2023, 00:03
Силовики задержали экс-министра транспорта Чувашии Осипова
Pixabay
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В рамках расследования уголовного дела силовики задержали бывшего министра трнаспорта Чувашии Владимира Осипова. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время Владимир Осипов задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов», - сообщил собеседник агентства.

Детали уголовного дела пока не известны, добавил источник.

Ранее в Санкт-Петербурге по обвинению во взяточничестве задержали начальника следственного отдела ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области. Полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчиненную майора юстиции Александру Зайцеву арестовали до 28 января 2024 года.

А в Москве полицейские накрыли криминальный семейный бизнес директора аптеки. Фигуранты сбывали наркоманам сильнодействующие препараты без рецептов и чеков.

Уголовное дело Полиция

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