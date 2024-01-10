Двух офицеров ФСБ обвинили в получении взятки от настоятеля храма на Лубянке
Двум полковников ФСБ, арестованным по подозрению в получении взятки почти в 20 миллионов рублей от настоятеля храма в Москве на Малой Лубянке, предъявили обвинение. Они признали вину.
«Вину полностью признали, но не согласились с квалификацией вменяемой им статьи УК РФ. Настаивают, что их действия стоит квалифицировать как мошенничество (статья 159 УК РФ)», - процитировали «Известия» материалы дела.
Обвинение офицерам предъявили по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Им грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, взятку офицерам дал настоятель католического храма святого Людовика за принятие решения в арбитражном суде в его пользу.
Обвиняемые находятся в СИЗО. Следствие по их делу продлится до середины марта.
В декабре по подозрению во взяточничестве в Челябинске задержали старшего следователя отдела управления Следственного комитета России по Советскому району. В операции участвовали представители ФСБ.