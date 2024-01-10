10 января 2024, 07:26

Двух офицеров ФСБ обвинили в получении взятки от настоятеля храма на Лубянке

РИА «Новости»
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Двум полковников ФСБ, арестованным по подозрению в получении взятки почти в 20 миллионов рублей от настоятеля храма в Москве на Малой Лубянке, предъявили обвинение. Они признали вину.

«Вину полностью признали, но не согласились с квалификацией вменяемой им статьи УК РФ. Настаивают, что их действия стоит квалифицировать как мошенничество (статья 159 УК РФ)», - процитировали «Известия» материалы дела.

Обвинение офицерам предъявили по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, взятку офицерам дал настоятель католического храма святого Людовика за принятие решения в арбитражном суде в его пользу.

Обвиняемые находятся в СИЗО. Следствие по их делу продлится до середины марта.

В декабре по подозрению во взяточничестве в Челябинске задержали старшего следователя отдела управления Следственного комитета России по Советскому району. В операции участвовали представители ФСБ.

Уголовное дело Преступления ФСБ Аресты Москва
10 января 2024, 02:31
Мошенники начали использовать ИИ для обмана россиян
Freepik
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Новый вид мошенничества с использованием искусственного интеллекта (ИИ) получил распространение в России. Пользователи Telegram начали получать сообщения якобы от знакомых с просьбой одолжить деньги, об этом написало издание РБК.

Злоумышленники получают доступ к аккаунту, скачивают имеющиеся там аудиозаписи сообщений и на их основе ИИ создает новое сообщение с нужным контекстом. Аудиосообщение с просьбой перевести деньги и поддельной картой рассылают друзьям хозяина украденного аккаунта и в чаты.

Эксперты утверждают, что такая технология довольно сложная и в России появилась недавно.

«Схема опасна тем, что мошенники используют несколько факторов идентификации жертвы - аккаунт, голос и банковскую карту», - пояснил изданию ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

Он рекомендовал перепроверять достоверность информации по телефону.

Житель Нижнего Новгорода попался на уловки мошенников в попытке заработать на криптобирже. Для участия в торгах он взял сразу несколько кредитов, переводил деньги на неизвестные счета, но прибыли так и не получил.

Искусственный интеллект Мошенничество Россия Деньги Технологии
09 января 2024, 20:37
Напавший на девочку в московском магазине признал свою вину
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Подозреваемый в покушении на убийство малолетней девочки в столичном магазине признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе СК Москвы.

Злоумышленника доставили в подразделение Главного следственного управления СК России по столице. Во время допроса мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», - сообщили следователи.

По данным СК, на шестилетнюю девочку напали 6 января около 17:00. Злоумышленником оказался уроженец Киргизии. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Отец потерпевшей сообщил, что иностранец схватил ребенка за горло и заявил, что свернет ей шею. Нападавший был в неадекватном состоянии, возможно, пьяный, допустил папа девочки. Он рассказал, что его дочь сильно испугалась, но физически не пострадала.

Уголовное дело Дети Магазины
09 января 2024, 20:26
Суд арестовал двух подростков по подозрению в поджоге шин в подъезде в Петербурге
Pxhere
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Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу до 7 марта двоих подозреваемых в поджоге шин у двери в квартиру на Ленской улице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По версии следствия, двое молодых людей, используя автомобильные шины и горючую жидкость, умышленно подожгли шины у входной двери одной из квартир.

«Обвиняемые повредили дверь и дверную коробку, причинив потерпевшему <…> ущерб в размере не менее 150 тысяч рублей», - предали в пресс-службе.

Один их юношей притащил шины, уложил их, облил все горючей жидкостью и поджег. Второй снимал происходящее на видео. Молодых людей обвиняют по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Как уточнили в пресс-службе, у несовершеннолетних нарушителей могли быть заказчики.

Ранее полицейские поймали подозреваемых в поджоге двери в квартиру журналиста Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге. Злоумышленники заблокировали магнитный замок наклейками, обложили дверь шинами и бросили бутылку с зажигательной смесью. Двое из возможных поджигателей были ранее судимы , они заявили, что раскаиваются в случившимся. Молодые люди признались, что им обещали деньги за совершение преступление. В деле не исключен «украинский след». Расследование продолжается.

Санкт-Петербург Поджоги Суд Деньги
09 января 2024, 13:46
Ходорковского переобъявили в розыск после возбуждения дела о фейках о ВС России
РИА «Новости»
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Бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского* переобъявили в розыск в России после того, как он попал под уголовное дело. Информация появилась в картотеке МВД.

«Ходорковский Михаил Борисович*, разыскивается по статье УК. Переобъявлен», - говорится в сообщении.

По какой именно статье разыскивают бизнесмена, не указывается. По данным правоохранителей, дело в отношении Ходорковского* возбудили о фейках о российской армии, сообщила Lenta.ru. Поводом стали комментарии бизнесмена в интернете по поводу выплат семьям погибших участников СВО.

В графе «Особые приметы» отмечается, что карточку розыска с уголовным делом девятилетней давности изъяли.

В 2015 году Михаила Ходорковского* объявили в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на предпринимателя Евгения Рыбина.

Перед этим, в 2005 году, экс-владельцу ЮКОС вынесли приговор за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Позже ему дали новый срок в связи с появлением дополнительных обстоятельств. Ходорковский* должен был выйти на свободу в 2014 году, однако президент России Владимир Путин помиловал его в 2013-м.

В 2022 году Ходорковского* признали в РФ иноагентом. В декабре 2023-го его уже во второй раз оштрафовали за отсутствие соответствующей плашки в соцсетях.

* Признан иноагентом в России.

Уголовное дело МВД РФ Россия

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