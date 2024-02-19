19 февраля 2024, 22:31

Двух наркодельцов в Подмосковье приговорили к 16 годам колонии

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Московский областной суд вынес приговор двум фигурантам по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Им назначили наказание в 16 и 16,5 лет колонии строгого режима, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Константина Е. и Сергея Ж. приговорили по статье «Незаконное производство наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Речь идет о 25 килограммах наркотических веществ.

Подсудимые вместе с соучастниками организовали лабораторию в Раменском, где производили и хранили мефедрон, который планировали продавать в Подмосковье.

Суд назначил Константину Е. наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет шесть месяцев, Сергею Ж. - 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

В Санкт-Петербурге таможенники задержали прибывшего из Гамбурга немца с грузом мармеладных мишек с каннабисом. Против него возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических веществ.

Наркотики Уголовное дело Суд Приговоры Раменское
19 февраля 2024, 19:28
Стали известны причины объявления в розыск главы «Ленфильма»
РИА «Новости»
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Генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова объявили в розыск после того, как против него дали показания владельцы и администраторы Telegram-канала «Небрехня». Об этом сообщил источник РБК.

По данным издания, Щербаков курирует несколько Telegram-каналов.

«Щербаков объявлен в розыск в связи с тем, что против него дали показания лица, владеющие и администрирующие канал „Небрехня“, - подчеркнул собеседник издания.

МВД России 19 февраля объявило главу «Ленфильма» в розыск по статье Уголовного кодекса. По какой именно - в ведомстве не уточнили.

Ранее МВД объявило в розыск по уголовной статье блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, владельца выступающей во второй лиге Кипра футбольного клуба «КраСава». Тот с иронией пригласил правоохранителей посетить матч своей команды.

Также в международный розыск объявили нападающего «Спартака» Квинси Промеса, осужденного в Нидерландах. Мужчину пока не экстрадировали. Спортсмена заочно приговорили к шести годам тюрьмы.

МВД РФ Россия
19 февраля 2024, 17:08
Пенсионерка из Москвы передала мошенникам более 10,5 миллиона рублей
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Пожилая москвичка стала жертвой мошенников, которые представившись сотрудниками следственных органов банка, уговорили ее взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Таким образом она лишилась 10,5 миллиона рублей, рассказали в столичной прокуратуре.

По информации ведомства, мошенники не только заставили женщину отдать им кредитные средства, но и продать квартиру на улице Поклонная и передать вырученные средства криминальному курьеру.

Затем аферисты попытались убедить женщину продать еще одну ее квартиру на улице Аллея Жемчуговой и снять с регистрационного учета своего сына. Только тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенничества.

Ранее еще один мошенник выманил у бывшего начальника главного управления авиации ФСБ генерал-лейтенанта Николая Гаврилова 1,5 миллиона рублей. Он представился директором Ассоциации Героев России.

Мошенничество Кредиты Полиция Москва
19 февраля 2024, 16:20
Контрафактные табачные изделия почти на 130 млн рублей изъяли в Москве
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Суд в Москве рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте табачных изделий, по которому проходят девять участников преступной группы. Предположительно, криминальный бизнес принес им доход свыше 500 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным следствия, подозреваемые долгое время производили в России немаркированные табачные изделия, а также закупали их в странах ближнего зарубежья. Сигареты отгружали на склады в Подмосковье, где расфасовывали товар на мелкие партии, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для прикрытия злоумышленники использовали машины в цветах автомобилей спецслужб. Участники группы работали в арендованном офисе в Москве. Они отправляли через соучастников в логистических компаниях нелегальный товар в регионы под видом различной продукции.

Правоохранители изъяли свыше миллиона пачек немаркированных табачных изделий, включая продукт с поддельными спецмарками на сумму почти 130 миллионов рублей. Задержанным предъявили обвинение. Семь участников отправили в СИЗО, еще двоих - отпустили под подписку о невыезде.

Общая сумма арестованных счетов подозреваемых превысила 2,7 миллиона рублей 34 тысячи долларов США.

Хорошевский районный суд Москвы ранее приговорил двух участников международной организованной группы к семи и 8,5 года колонии строгого режима за фальшивомонетчество. Незаконная деятельность им принесла в общей сложности 38 550 долларов США.

Суд Полиция Москва
19 февраля 2024, 14:36
Карманник вытащил у прохожего в Москве телефон, сделав вид, что стряхивает снег с его одежды
РИА «Новости»
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В Москве задержали карманника, который украл смартфон у прохожего, предложив почистить его одежду от снега. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.

По данным ведомства, злоумышленник подошел к прохожему в Большом Златоустинском переулке. Притворяясь, что отряхивает куртку жертвы от снега, он похитил из ее кармана дорогостоящий смартфон и скрылся с места преступления.

Сумма ущерба составила 128 тысяч рублей. К моменту задержания карманник уже успел избавиться от похищенного устройства.

В отношении 40-летнего похитителя возбудили уголовное дело по статье о краже. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее охранники магазина в Москве потребовали у пенсионерки 50 тысяч рублей за неоплаченную колбасу. За то, чтобы не вызывать полицию, они вымогали у женщины «штраф в десятикратном размере».

Уголовное дело МВД РФ Кражи Полиция Москва

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