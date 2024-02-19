Двух наркодельцов в Подмосковье приговорили к 16 годам колонии

Константина Е. и Сергея Ж. приговорили по статье «Незаконное производство наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Речь идет о 25 килограммах наркотических веществ.

Подсудимые вместе с соучастниками организовали лабораторию в Раменском, где производили и хранили мефедрон, который планировали продавать в Подмосковье.

Суд назначил Константину Е. наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет шесть месяцев, Сергею Ж. - 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

В Санкт-Петербурге таможенники задержали прибывшего из Гамбурга немца с грузом мармеладных мишек с каннабисом. Против него возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических веществ.