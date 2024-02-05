Двух мужчин обвинили в разбое и убийстве жительницы Истры

Убийство произошло на территории ЖК «Новорижский». По версии следствия, двое подозреваемых напали на местную жительницу, один из злоумышленников задушил ее. Они знали, где она живет, так как раньше выполняли работы на ее садовом участке. Мужчин также обвинили в похищении денег и ценного имущества женщины на общую сумму 158 тысяч рублей.

«Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей», - отметили в пресс-службе.

Ранее в Челябинске мужчина с ножом напал на сожительницу в супермаркете. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело также передали в суд.