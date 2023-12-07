Двух мужчин из Москвы заподозрили в хищении 15 тонн мяса

«Фуры с тоннами груза злоумышленники перенаправляли на другие адреса доставки и забирали товар себе. Материальный ущерб торговым предприятиям превысил 10 миллионов рублей», - рассказали в ведомстве.

Известно, что подозреваемые находили на сайте грузоперевозок объявления и отправляли крупным компаниям предложения об услугах по перевозке дорогостоящей продукции. Водителей фур злоумышленники находили сами и в процессе доставки звонили им и меняли адреса выгрузки. Похищенную продукцию, согласно преступной схеме, они планировали перепродавать.

Полицейские установили уже два случая мошенничества. Один из пострадавших рассказал, что логист компании нашла объявление на сайте о перевозке мясной продукции, по адресу выгрузки отправили водителя, которому в дороге позвонили и поменяли пункт доставки. Позже стало известно, что товар до заказчика не доехал. Сумма ущерба пострадавшим превысила восемь миллионов рублей.

С аналогичным заявлением в полицию обратился представитель промышленной компании, который для перевозки гранулированного пластика из Нижнего Новгорода в Рязань, разместил объявление в Интернете. Дальше злоумышленники действовали по отработанной схеме. Ущерб превысил более двух миллионов рублей.

Полиция Москвы задержала двух подозреваемых. Товар нашли и изъяли в арендованном ими контейнере для перевозки грузов на Дубнинской улице. Его отдали владельцам.

Против злоумышленников возбудили дело по статье о мошенничестве. Следствие продолжается.

Ранее полиция в Москве выдвинула псевдомастеру латунных изделий обвинение в мошенничестве на один миллион рублей.