30 января 2024, 12:37

Двух мужчин арестовали за ограбление подростка на востоке Москвы

РИА «Новости»
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Двум подозреваемым в нападении и ограблении подростка на востоке Москвы предъявили обвинение. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По информации ведомства, ночью 27 января двое молодых людей напали на подростка возле одного из жилых зданий на улице Суздальская. Злоумышленники отняли у пострадавшего имущество на сумму в 30 тысяч рублей. После этого нападавшие скрылись.

Их удалось быстро найти. Подозреваемым грабителям 2004 и 2005 годов рождения предъявили обвинения. Суд одобрил заключение мужчин под стражу на время расследования.

Выяснилось, что подозреваемые прибыли в Москву, чтобы вести преступную деятельность. Не исключено, что они могут быть замешаны в похожих правонарушениях.

Еще два приезжих подпали под уголовное дело за хулиганство. В соцсетях появились сведения о том, что два мигранта 14 января причинили вред прохожему.

Драки Следственный комитет России Москва
30 января 2024, 08:31
«Крабовому королю» Олегу Кану запросили 19 лет тюрьмы
РИА «Новости»
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Завершилось расследование дела об организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко. Гособвинитель запросил для обвиняемого, беглого бизнесмена Олега Кана 19 лет колонии строгого режима. Его объявили в международный розыск, сообщила Генпрокуратура России.

«В Приморском краевом суде завершено судебное следствие по уголовному делу в отношении находящегося в международном розыске „крабового короля“ Олега Кана, обвиняемого в организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко», - сообщила пресс-служба.

Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин предложил наказать бизнесмена 19 годами в исправительной колонии строгого режима и годом ограничения свободы. Олег Кан скрылся за границей, его объявили в международный розыск.

По версии следствия, в 2010 году он заказал убийство своего конкурента за то, что тот покушался на его собственную жизнь. Бизнесмен спланировал преступление, нашел посредника и исполнителя. Валерия Пхиденко застрелили в такси возле ресторана «Три Богатыря», куда его заманил житель Сахалина. Последнего осудили, расследование в отношении киллера продолжили.

Олега Кана прозвали «крабовым королем» Сахалина. Его компанию подозревали в незаконном экспорте морских деликатесов. Бизнесмен являлся председателем попечительского совета фонда «Родные острова» , к которому подали иск на 376 миллиарда рублей.

Уголовное дело Суд Прокуратура РФ Приморье
30 января 2024, 05:53
Мужчина отгрыз бывшей девушке нос в пылу ссоры
Freepik
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Обозленный американец откусил нос бывшей возлюбленной, когда узнал, что она работает в стриптиз-клубе. Об этом сообщила телевизионная станция KSAT.

По данным полиции Сан-Антонио в штате Техас, США, в июле 2023 года Дэвид Морин ворвался ночью в квартиру своей бывшей девушки после того, как она проигнорировала его звонки. На тот момент пара уже разошлась, а мужчина забрал все свои вещи.

Морин нашел в одной из комнат девушки ее контракт на работу в стриптиз-клубе и разозлился. Они поссорились и в какой-то момент мужчина начал ее душить, а потом схватил за плечи и откусил кусочек носа.

Морин сбежал с места преступления, его арестовали только в январе 2024 года. Обратившейся за медицинской помощью девушке сообщили, что ей нужна пластическая операция. Сейчас мужчина находится под стражей, залог для него определили в размере 75 тысяч долларов (более шести миллионов рублей).

Ранее жена спасла супруга из подвала московского стриптиз-клуба «Распутин» , в котором он просидел всю ночь. Его случайно там закрыли, а для спасения потребовалось вызвать не только спасателей, но и полицию.

США Преступления Женщины Мужчины Полиция
29 января 2024, 23:51
Москвич изнасиловал школьницу и изрезал ее труп
РИА «Новости»
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Перед судом предстанет 18-летний житель Москвы, обвиняемый в изнасиловании 16-летней школьницы и расправе над ней в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета России.

Следствие установило, что 10 марта 2023 года молодой человек пришел в квартиру к своей знакомой, между ними произошел конфликт, в ходе которого он изнасиловал девушку.

После этого юноша решил скрыть следы преступления и нанес несовершеннолетней более 40 ударов ножом в область шеи. Когда он понял, что потерпевшая жива, то запер входную дверь квартиры, чтобы туда никто не смог попасть. Девушка умерла в машине скорой помощи. Обвиняемого задержали на следующий день Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заклю­чение по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью. Уголовное дело передали в Московский областной суд для рассмотрения.

Уголовное дело Убийства Суд Москва
29 января 2024, 23:33
Мужчина и его дочь заживо сгорели в машине под Калугой
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Гибелью отца и дочери обернулась поездка на легковом автомобиле BMW X6 по дороге Таруса-Алекино — Трубецкое-Марфино в Калужской области. Во время движения машина загорелась. Мужчина и 16-летняя девушка погибли на месте. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве уточнили, что машина загорелась около 18:00 в деревне Алекино Тарусского района.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На место происшествия выехали криминалисты для выяснения всех обстоятельств.

Прокуратура Калужской области уточнила, что в машине находился еще один взрослый человек. С множественными ожогами пассажира доставили в районную больницу.

В пресс-службе подчеркнули, что взяли под контроль расследование уголовного дела.

Гибелью отца и дочери обернулась поездка на легковом автомобиле BMW X6 по дороге Таруса-Алекино - Трубецкое-Марфино в Калужской области. Во время движения машина загорелась. Мужчина и 16-летняя девушка погибли на месте. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

Пожары Прокуратура РФ СК РФ Машины

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