Двух мужчин арестовали после угроз супругам на дороге в Москве

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По данным ведомства, вечером 27 сентября мужчины, проявляя агрессивный стиль вождения и нарушая общественный порядок, перегородили на машине дорогу другому автомобилю, в котором находилась супружеская пара. Они вышли на проезжую часть, начали угрожать и пытались открыть дверь и избить супругов.

Прокуратура предъявила им обвинение по статье о хулиганстве. Двоих из участников конфликта задержали, суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Третий участник инцидента скрылся, его местонахождение в настоящее время устанавливается.

Неизвестные с ножами напали на супругов на шоссе Энтузиастов в Москве. Нападавшим не понравилось, как перестроился водитель, и они начали обгонять и подрезать его автомобиль