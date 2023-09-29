Двух мужчин арестовали после угроз супругам на дороге в Москве
Столичный суд арестовал двух мужчин, обвиняемых в хулиганстве на юго-востоке Москвы, до 27 ноября 2023 года. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба прокуратуры города.
По данным ведомства, вечером 27 сентября мужчины, проявляя агрессивный стиль вождения и нарушая общественный порядок, перегородили на машине дорогу другому автомобилю, в котором находилась супружеская пара. Они вышли на проезжую часть, начали угрожать и пытались открыть дверь и избить супругов.
Прокуратура предъявила им обвинение по статье о хулиганстве. Двоих из участников конфликта задержали, суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Третий участник инцидента скрылся, его местонахождение в настоящее время устанавливается.
Неизвестные с ножами напали на супругов на шоссе Энтузиастов в Москве. Нападавшим не понравилось, как перестроился водитель, и они начали обгонять и подрезать его автомобиль