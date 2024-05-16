16 мая 2024, 09:39

Двух латвийцев задержали в Новосибирске за организацию нарколаборатории

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В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали двух уроженцев Латвии по подозрению в создании нарколаборатории. Во время обысков у них изъяли крупную партию запрещенных веществ, сообщил РБК.

По данным следствия, латвийцы сняли в Советском районе гараж и организовали в нем нарколабораторию. При обыске правоохранители нашли и изъяли свыше 10 килограммов запрещенных веществ и более тонны химических реактивов, а также оборудование для изготовления наркотиков.

Официальный представитель УФСБ по региону Ирина Зеброва уточнила журналистам, что злоумышленники также оборудовали в лесу закладку, из которой силовики изъяли еще более пяти килограммов мефедрона.

Во время допроса граждане Латвии признались, что в общей сложности произвели свыше 40 килограммов синтетических наркотиков с конца прошлого года.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемых арестовали, им грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Благовещенске обнаружили крупный канал распространения наркотиков. Полиция задержала шесть человек с пятью тысячами доз запрещенных веществ.

Наркотики Задержания Уголовное дело ФСБ
16 мая 2024, 08:43
Организаторов незаконной миграции из Центральной Азии задержали в Приморье
Global Look Press
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В Приморье сотрудникам ФСБ удалось задержать несколько организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии. Возбуждено уголовное дело, сообщило РИА «Новости».

Представители регионального управления ФСБ уточнили, что силовики пресекли нелегальную деятельность межэтнической группы, которая занималась легализацией в России незаконно приезжающих иностранцев, уроженцев стран Центрально-Азиатского региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Подозреваемых отправили в изолятор.

Источник пояснил журналистам, что среди задержанных есть этнические таджики. Услугами пользовались выходцы из Таджикистана и Узбекистана.

Ранее в Московской области полиция задержала 15 подозреваемых по делу о легализации мигрантов. Представитель миграционной службы УМВД Домодедово помогал мигрантам из Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана незаконно получить российское гражданство.

Уголовное дело Мигранты Приморье ФСБ
16 мая 2024, 07:05
Россиян начали обманывать при «перерасчете пенсии»
РИА «Новости»
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Телефонные мошенники в России применили новую схему обмана. Они выманивали у пожилых людей код идентификации под предлогом перерасчета пенсии, сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками Социального фонда. Они заявляли им о якобы неучтенном стаже и необходимости провести перерасчет пенсии. Немкин заявил, что пострадавших убеждали в необходимости подать заявление, причем сделать это не лично, а по телефону.

«В том случае, если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из sms „для идентификации“. А сами при этом получают доступ к профилю жертвы на портале „Госуслуги“ или в мобильном банке», - сказал он.

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 14 миллионов рублей. По требованию злоумышленников она взяла кредит и продала квартиру.

Пенсия Мошенничество Деньги
16 мая 2024, 04:28
Акции Климовского патронного завода передадут Росимущемству
РИА «Новости»
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Жуковский районный суд Калужской области принял решение об изъятии у частных владельцев акций Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ). Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Акции предприятия передадут Росимуществу.

«Параллельно ведется расследование уголовных дел в отношении лиц, причастных к хищению акций КСПЗ в период с 2002 по 2010 год», - рассказал собеседник РБК.

В «Ростехе», который является одним из акционеров завода, сообщили, что удовлетворены решением суда.

«Мажоритарный пакет предприятия находился в руках частных собственников, которые выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры», - отметили в госкорпорации.

В январе 2024 года Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу на два месяца генерального директора ЗАО «КСПЗ» Игоря Кушникова.

Уголовное дело Суд Заводы Деньги
15 мая 2024, 17:57
Краснодарский суд рассмотрит дело об убийстве аниматоров
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Следственный комитет завершил расследование по делу об убийстве двух граждан Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трех фигурантов уголовного дела заподозрили в убийстве 37-летнего мужчины и 19-летней девушки, а также в разбое, краже автомобиля, уничтожении имущества убитых и их документов.

По версии следствия, 32-летний краснодарец создал ОПГ и вовлек в нее своих знакомых. Преступники напали на двух аниматоров на дороге между станицами Каневская и Березанская на Кубани.

«Впоследствии злоумышленниками потерпевшие были убиты, их тела спрятаны в лесном массиве, а машина вместе с документами сожжена», - указали в пресс-службе.

После убийства преступники похитили деньги со счетов жертв и скрылись. Полиция задержала подозреваемых на территории региона.

Ранее жителя Пермского края заподозрили в убийстве его знакомого. По версии обвинения, 59-летний мужчина застрелил обидчика из охотничьего ружья.

Убийства Суд Машины Деньги Полиция Краснодарский край

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