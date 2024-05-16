Двух латвийцев задержали в Новосибирске за организацию нарколаборатории

По данным следствия, латвийцы сняли в Советском районе гараж и организовали в нем нарколабораторию. При обыске правоохранители нашли и изъяли свыше 10 килограммов запрещенных веществ и более тонны химических реактивов, а также оборудование для изготовления наркотиков.

Официальный представитель УФСБ по региону Ирина Зеброва уточнила журналистам, что злоумышленники также оборудовали в лесу закладку, из которой силовики изъяли еще более пяти килограммов мефедрона.

Во время допроса граждане Латвии признались, что в общей сложности произвели свыше 40 килограммов синтетических наркотиков с конца прошлого года.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемых арестовали, им грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Благовещенске обнаружили крупный канал распространения наркотиков. Полиция задержала шесть человек с пятью тысячами доз запрещенных веществ.