Двух членов банды Басаева арестовали за преступление 25-летней давности

Следователи получили доказательство причастности двух жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов Муртазали А. и Алимхана К. к преступлению. По версии СК, в 1999 году они добровольно вступили в состав банды и активно участвовали в ее деятельности. Рано утром 4 октября в станице Червленной члены банды, в том числе А. и К., находясь на подготовленных позициях и действуя под общим руководством Хаттаба, совершили вооруженное нападение на военнослужащих Минобороны России. Погибли 15 военных, пострадали еще 28.

Злоумышленников задержали при содействии ФСБ и Росгвардии. Им уже предъявили обвинения сразу по трем статьям: в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (статья 279, часть 2 статьи 209 и статья 317 УК РФ). Обоих взяли под стражу. Следователи продолжают выяснять, какую роль они играли в преступлениях банды, а также при поддержке ФСБ устанавливают других участников нападения.

Ранее участника банды Басаева задержали за нападение на Буденновск в 1995 году.