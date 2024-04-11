Двух боевиков уничтожили в пригороде Нальчика в ходе КТО

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«В Нальчике завершилась контртеррористическая операция. На месте боя обнаружили боеприпасы и автоматическое оружие», - заявили в НАК.

Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет.

Согласно имеющимся данным у НАК, члены бандитской группировки входили в состав международной террористической организации, а также планировали ряд террористических и диверсионных актов в Кабардино-Балкарской Республике. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Режим контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии вводили утром 11 апреля в связи с работой спецслужб.