Двух боевиков уничтожили в пригороде Нальчика в ходе КТО
Силовики в ходе КТО в пригороде Нальчике ликвидировали двух боевиков, которые планировали теракты и диверсии. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета.
«В Нальчике завершилась контртеррористическая операция. На месте боя обнаружили боеприпасы и автоматическое оружие», - заявили в НАК.
Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет.
Согласно имеющимся данным у НАК, члены бандитской группировки входили в состав международной террористической организации, а также планировали ряд террористических и диверсионных актов в Кабардино-Балкарской Республике. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Режим контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии вводили утром 11 апреля в связи с работой спецслужб.