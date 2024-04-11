11 апреля 2024, 09:41

Двух боевиков уничтожили в пригороде Нальчика в ходе КТО

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Силовики в ходе КТО в пригороде Нальчике ликвидировали двух боевиков, которые планировали теракты и диверсии. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

«В Нальчике завершилась контртеррористическая операция. На месте боя обнаружили боеприпасы и автоматическое оружие», - заявили в НАК.

Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет.

Согласно имеющимся данным у НАК, члены бандитской группировки входили в состав международной террористической организации, а также планировали ряд террористических и диверсионных актов в Кабардино-Балкарской Республике. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Режим контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии вводили утром 11 апреля в связи с работой спецслужб.

Боевики
11 апреля 2024, 07:52
Заблокированные в пригороде Нальчика боевики открыли огонь по силовикам
РИА «Новости»
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В рамках контртеррористической операции в пригороде Нальчика заблокировали боевиков. Они открыли огонь по силовикам, предложившим сдаться, сообщили «Известия» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Силовики получили информацию о местонахождении вооруженных боевиков, причастных к терроризму. Спецназ ФСБ ночью 11 апреля настиг их в садовом товариществе «Насып» городского округа Нальчик. Подозреваемых заблокировали и предложили сдаться, но они открыли огонь.

Режим КТО в Кабардино-Балкарии ввели около пяти часов утра. Операцию организовали на территории Нальчика и Черекского района. Оперативный штаб НАК координирует работу сил правопорядка.

Серию диверсий предотвратили в Запорожской области. Военная полиция перехватила беспилотник, который использовали для доставки взрывчатки.

Терроризм ФСБ
10 апреля 2024, 22:33
В Подмосковье вынесли приговор по делу об обороте более 163 кг наркотиков
РИА «Новости»
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Московский областной суд приговорил двух организаторов нарколаборатории в Клину к 18 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Фигурантами по делу о незаконном производстве наркотических средств и незаконном производстве прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ проходили Виталий Талызин и Марат Балкатов. Обоих признали виновными в незаконном обороте свыше 163 килограммов запрещенных веществ.

Суд установил, что с февраля по август 2021 года они совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделили в отдельное производство, арендовали жилой дом, расположенный в подмосковном Клину.

«В нем они произвели и хранили наркотическое средство-мефедрон, а также прекурсор наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере», - уточнили в прокуратуре.

Правоохранители задержали наркодельцов в августе того же года, изъяв при обыске 163 килограмма наркотиков.

Двух злоумышленников приговорили к 18 годам лишения свободы в исправительных колониях строгого режима. Кроме того, им придется выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее в Красноярске приговорили к шести годам колонии бывшего заместителя начальника КрасЖД за взятки.

Штрафы Наркотики Уголовное дело Суд Прокуратура РФ Тюрьмы Москва
10 апреля 2024, 22:25
Убитого мужчину нашли на востоке Москве
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Тело мужчины с ножевым ранением нашли на улице Кусковская в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

Ранее в Балашихе задержали женщину, которая созналась в убийстве отца. Дочь зарезала мужчину в ходе ссоры и спрятала его расчлененное тело в холодильник.

Перед этим в Кургане арестовали местного жителя по подозрению в убийстве. По версии следствия, мужчина поругался со знакомым, зарезал его и спрятал тело в колодце.

«Около одного из жилых домов обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области груди», - указали в сообщении.

Убийства Мужчины Москва
10 апреля 2024, 22:16
Проще дать автоматы плохо обученным людям. Военкор RT Филатов — о теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» отправили в концертный зал плохо обученных боевиков с автоматами, потому что не хотели планировать сложную операцию. Такое предположение высказал военкор RT Андрей Филатов в интервью ведущей «360» Елене Кононовой.

«Чем сложнее операция, тем больше вероятность провала. Понятно, что наши спецслужбы тоже работают, <…> есть какая-то агентурная сеть. И чем сложнее ты делаешь операцию, тем больше вовлекаешь людей. И тем выше шанс раскрытия. Нагрузить плохо обученных [людей] автоматами проще, чем планировать сложную операцию, где возможно больше проколов», - подчеркнул он.

Филатов также призвал воздержаться от опрометчивых шагов и не предпринимать после трагедии в «Крокусе» скоропалительных решений.

«Сразу пошли разговоры про стрелковое оружие для охраны торговых центров. Я не против, только это организовано должно быть достаточно грамотно. Нужно потратить деньги на подготовку охраны той же. Потому что, если дать неподготовленному человеку оружие, с высокой вероятностью его проще будет добыть тому, кто захочет это оружие отобрать», - заключил он.

Вооруженные террористы расстреляли пришедших на концерт группы «Пикник» людей в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Их жертвами стали 144 человек. В СК допустили, что боевики связаны с украинскими спецслужбами.

Полное интервью военкора RT ищите на всех площадках «360».

Терроризм Теракт в «Крокусе»

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